Grubhoffer: Děti se staly zásadní skupinou v očkování proti koronaviru, vakcína je pro ně bezpečná

Na 28 milionů amerických dětí ve věku od 5 do 11 let bude mít možnost nechat se očkovat proti koronaviru. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil pro tento účel vakcínu od firmy Pfizer/BioNTech. Lékaři budou dětem v této věkové skupině podávat v průběhu tří týdnů dvě dávky, které budou obsahovat třetinu účinné látky určené pro dospělé. Pro Radiožurnál se k tématu vyjádřil Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra Akademie věd. Praha 13:40 30. října 2021

Co rozhodnutí FDA znamená? Na kolik ho ještě může pozměnit, nebo dokonce zvrátit na úterý avizované doporučení Střediska pro kontrolu nemocí (CDC), které by mělo rozhodnutí definitivně schválit?

Nepředpokládám, že by Středisko pro prevenci a kontrolu nemocí zvrátilo rozhodnutí. Předpokládám, že úřad FDA projednal celou záležitost velice zodpovědně. Musí to být rozhodnutí většinové. Věřím, že tam není žádného sporu o bezpečnosti této vakcíny pro tuto nejmladší věkovou kategorii dětí.

Vakcína pro děti je ze strany FDA schválená pro mimořádné použití. To je běžná formulace v případě vakcín proti koronaviru?

Právě proto, že se jedná o tuto věkovou kategorii, tak je ten verdikt označován „mimořádně schválen“. Stejně tak jako dosud používané vakcíny firmy Pfizer a Moderny jsou po dobu prvních dvou letech v režimu tzv. podmíněného schválení.

Mimořádné schválení je vlastně ilustrací toho, že se s tím původně nepočítalo. Původně byly dětské kategorie málo vnímavé proti té počáteční formě čínského, nebo chceme-li wuchanského viru SARS-CoV-2, což se ovšem změnilo tu v průběhu procházející pandemií vlastně všemi světadíly míst naší planety. A změnilo se to v tom smyslu, že v současné době například u nás rozšířená varianta delta+ a její sub varianty už mají silnou vazebnou schopnost právě i pro dětské receptory.

Děti se staly významnou skupinou pro nákazu s covidovým původcem. Až do té míry, že v epidemiologii dnes hrají poměrně zásadní roli.

Proto samozřejmě předpokládám, že o smyslu této vakcíny pro děti nepochybujete. Ale jen pro zajímavost – mezi podáváním dospělým a dětem panuje rozdíl. Přinejmenším v tom, že nejmladšímu se má podávat třetinová dávka. Čím je to odůvodněné a bude stejně účinná jako celá dávka pro dospělé?

To je jistě podložené těmi klinickými testy, které byly dodatečně pořízeny na dobrovolnických skupinách dětí, respektive na skupinách dětí, jejichž rodiče se do experimentu klinického testování přihlásili, a to je myslím velice zásadní.

A samozřejmě hraje dnes v té odpovědi na očkovací látky významnou roli také celková hmotnost, váha dětského těla. Čili je logické, že došlo k redukci aktivní imunogenní složky, respektive informace pro tvorbu imunogenní složky v těle očkovaného jedince.

Co tedy ze studií víme o účinnosti vakcíny pro děti?

Víme, že v dětských věkových kategoriích funguje stejně dobře jako v starších věkových kategoriích dospělých lidí a že je bezpečná. A že stačí pro navození ochrany dětí před nákazou virem SARS-CoV-2 právě třetinová dávka té dospělé.