Vakcína proti koronaviru Covid-19 může být dostupná za 18 měsíců, uvedla světová zdravotnické organizace

„Mít jméno (pro nový typ koronaviru) je důležité, aby se zabránilo používání jiných názvů, které jsou nepřesné nebo stigmatizující,“ řekl šéf WHO. Ve světových médiích se objevovalo například označení wuchanský koronavirus podle města Wu-chan, které je epicentrem nákazy. To se jeho obyvatelům nelíbilo, přišlo jim to stigmatizující.

Název podle místa, kde se nákaza vyskytla, má například ebola, která se objevila v jedné vsi nedaleko řeky Ebola. Lymská borelióza je zase pojmenovaná po pobřežním městečku Old Lyme v americkém státu Connecticut. WHO v roce 2015 vydala instrukce, v nichž odrazuje od toho, aby nemoci dostávaly jména po místech, zvířatech (prasečí chřipka) nebo skupinách lidí (legionella - nemoc legionářů).

Covid-19 připravil o život nejméně 1018 lidí, z toho jen jeden mrtvý není hlášen z Číny. Nejlidnatější země světa doposud zaznamenala přes 42 700 potvrzených případů, přítomnost viru testy prokázaly i u několika stovek lidí v jiných zemích.

Ghebreyesus dnes vyzval svět, aby „se probudil a považoval virus za veřejného nepřítele číslo jedna“.