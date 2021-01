V Česku se potvrdila britská mutace koronaviru. Podle Blatného není nebezpečnější, šíří se ale rychleji

V Česku se potvrdil výskyt takzvané britské mutace koronaviru, která je nakažlivější než nyní rozšířená varianta. Informovala o tom Klára Doláková, mluvčí Státního zdravotního ústavu (SZÚ), jehož laboratoř vzorky odpovídající této mutaci zkoumala. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) může mutaci obsahovat až deset procent vzorků, které se prověřují. Praha 18:34 18. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Buňka napadané virem SARS-CoV-2 | Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases | Zdroj: Reuters

„SZÚ potvrzuje výskyt britské mutace koronaviru u prvních sekvenovaných vzorků. Další vzorky se v tuto chvíli sekvenují, “ napsala Doláková. Bližší informace chce ústav představit na úterní tiskové konferenci.

Jan Blatný v pondělí novinářům řekl, že mutace koronaviru není nebezpečnější, ale šíří se zhruba o 40 procent rychleji. Vakcíny, kterými se nyní proti covidu-19 očkuje, na tuto variantu fungují, dodal.

„Zdá se, a bude to během následujících dní ověřeno, že v současné době asi 10 procent vzorků, které vyšetřujeme, může obsahovat tuto variantu,“ uvedl Blatný. „Je to v korelaci s tím, co mají ostatní země kolem nás, kde se také pohybuje tato varianta mezi 10-15 procenty.“

Takzvaná britská mutace nového typu koronaviru byla v polovině prosince zaznamenána v Anglii. Nakažlivější varianta nákazy se dosud prokázala například v Německu, na Slovensku a v Maďarsku, podezření na výskyt mutace ohlásilo Rakousko.