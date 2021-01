Konvalinka: S očkováním si musíme pospíšit. Kvůli britské mutaci viru nebudou současná opatření stačit

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu zemřelo loni do půlky prosince o 14 procent více lidí než obvykle. „Na covid, ne s covidem, zemřelo podle odhadů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy asi 17 tisíc lidí,“ zdůrazňuje biochemik Jan Konvalinka v rozhovoru na Českém rozhlase Plus. Aktuální čísla o pandemii koronaviru v Česku patří podle něj k těm nejhorším na světě. Osobnost Plus Praha 20:18 21. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Konvalinka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je třeba říct věci natvrdo. To, co se stalo na podzim loňského roku a děje se stále, je největší umírání v této zemi od 2. světové války. Poprvé od té doby v České republice poklesne průměrná doba dožití u nás,“ zdůrazňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus prorektor Univerzity Karlovy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s Janem Konvalinkou

Čísla podle něj vypadají velmi dramaticky a velmi špatně, skoro nejhůře na světě.

„Říkám to proto, že mě stále vyděsí, když mluvím i s vysoce postavenými úředníky ministerstva zdravotnictví nebo s kolegy akademiky, kteří toto pořád zpochybňují. Pořád čekají, až budeme mít analýzy, diagnózy, až budeme mít přesnou analýzu úmrtních listů a možná pitevních protokolů. To je bohužel teď už pozdě. Hovořím o nadúmrtí. Jde prostě o lidi, kteří by jinak nezemřeli. A to se nedá bohužel nijak odargumentovat.“

Součástí problému je podle něj robustnost českého zdravotnictví.

„Trvalo mu mnohem déle než v některých jiných zemích, než došlo k jeho nasycení a přesycení. Takže věci relativně dlouho vypadaly poměrně dobře. Teprve čísla mrtvých nás přesvědčují, že máme velký problém. Ta čísla jsou stále velmi vysoko, stejně jako čísla naplněnosti nemocnic. Jsou na hraně kapacit,“ říká Konvalinka.

„Mám z toho malinko pocit jako v příkladu se žábou. Když ji hodíte do horké vody, tak vyskočí. Ale když ji hodíte do studené vody, kterou postupně přihříváte, tak si zvykne a zůstane tam. Mám pocit, že jsme si trochu zvykli na ta strašlivá čísla a to je velká chyba,“ konstatuje.

Opatření nebudou stačit

Právě kvůli kritické situaci je podle něj potřeba urychlit očkování. Podle ministerstva zdravotnictví bylo dosud v Česku naočkováno asi 155 tisíc lidí. Důvod k uklidnění to podle Konvalinky není.

Od moru ke covidu: unikátní data, jak se měnily příčiny úmrtí Čechů od císaře pána do dneška Číst článek

„To číslo je docela fajn, ale abychom měli šanci do léta ochránit aspoň rizikové části populace, musíme vakcinovat desetkrát rychleji. A zatím na to nejsme připraveni,“ konstatuje.

Přesto je prý ale optimista. „Protože AstraZeneca bude podle mě velmi brzy schválena a ta bude logisticky jednodušší. Budou tam moci nastoupit praktici, kteří konečně dostanou možnost pracovat. Oni by očkovali mnohem více, kdyby měli s čím. Tam jsem tedy optimističtější, že se to rozjede rychleji,“ věří.

Pospíšit s očkováním si musíme i vzhledem k britské mutaci viru, jejíž výskyt v Česku potvrdil Státní zdravotní ústav.

„Ta mutace není vzhledem k očkování tak kritická, ale je kritická k tomu, že se šíří pravděpodobně o 50 až 70 procent rychleji než běžný koronavirus. Takže si musíme pospíšit, protože protiepidemická opatření, která teď máme, nebudou stačit. Ten virus se bude šířit i tak,“ varuje.

MAPA: Kam proudí vakcíny proti koronaviru? Vede Praha s Brnem, nejmíň dostává Pardubicko Číst článek

Na úvahy a rozvolňování bychom podle Konvalinky měli úplně zapomenout. „Nejsme v situaci, kdy bychom mohli rozvolňovat. Jediná věc, na kterou je třeba pořád myslet a musí to být první věc, kterou uděláme, pokud vůbec k rozvolňování přikročíme, jsou školy. Tam jsou ty ztráty obrovské a dlouhodobé,“ říká.

Ochrana vakcínou

Vakcína samozřejmě chrání, ale nechrání od prvního dne, kdy je člověk očkován, reaguje Konvalinka na informace z Izraele, kde je naočkovaná čtvrtina populace, přesto se epidemie šíří dál.

Blatný oznámil změnu v očkování: SMS s PIN 2 přijde, až když bude připravený očkovací termín Číst článek

„Podle posledních čísel tam klesá počet nakažených. A dramaticky klesá počet obětí, je na čtvrtině našich čísel. Velká očkovací akce začala na začátku roku a ti lidé byli nakažení pravděpodobně několik dní po tom, co dostali vakcínu, kdy ještě nejsou chráněni. Ochrana je při první očkovací dávce jen částečná. A to až po 14 dnech nebo třech týdnech. Druhá to zvýší na řekněme 95 procent,“ vysvětluje.

„Čili není vůbec divné, že když je rozjetá epidemie, dostanete vakcínu, tak první týden můžete snadno onemocnět,“ dodává.

Celý rozhovor Barbory Tachecí s Janem Konvalinkou si můžete poslechnout ze záznamu.