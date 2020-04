Japonský lék favipiravir dorazí do Česka příští týden, zdarma bude pětina ze 100 dávek

Japonský lék favipiravir, který bude možné nasadit k experimentální léčbě nemoci covid-19, dorazí do Česka v příštím týdnu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v sobotu řekl, že dodávka medikamentu je nyní ve Vídni a čeká se na podpis smlouvy mezi Všeobecnou fakultní nemocnicí a distributorskou společností Astro Pharma. Praha 16:59 18. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Japonské antivirotikum Favipiravir, které Česko získá na léčbu nemocných covid-19 | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reuters

Podle Vojtěcha je lék slibný pro středně závažné případy onemocnění, které vyvolává nový typ koronaviru.

„Je to otázka následujících dnů, mělo by to být vyřešeno po víkendu. Nyní Všeobecná fakultní nemocnice musí podepsat smlouvu s distributorem. Léky jsou ve Vídni připraveny, až všechno proběhne, budou hned doručeny do České republiky,“ řekl Vojtěch.

Do Česka dorazí dodávka léku pro sto pacientů. Zhruba pětina z toho je dar, který Česku poskytlo Japonsko, zbytek země koupí.

Lék se bude využívat jako experimentální, pacientovi ho bude možné podat na základě jeho informovaného souhlasu. Souhlas s používáním léku vydalo ministerstvo zdravotnictví minulý týden.