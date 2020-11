Děti tloustnou, tělocvik by se měl vrátit do škol, doporučuje Beran z olympijského výboru

Lékařská komise Českého olympijského výboru vyzvala vládu, aby při uvolňování opatření proti šíření koronaviru rychle umožnila návrat dětí ke sportu. Jaké dopady má omezení dětského sportování a školního tělocviku? Hostem v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu byl člen Lékařské komise Českého olympijského výboru Jiří Beran. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 23:40 24. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tělocvik, tělesná výchova školství, pohyb, děti (ilustrační foto) | Foto: Šárka Mattová | Zdroj: Český rozhlas

Co vás vedlo k té výzvě? Máte k dispozici nějaké studie o tom, jaký efekt omezení sportu u dětí a mládeže má?

Ano, určité studie na území České republiky jsou k dispozici. Ukazují velmi negativní vývoj fyzických zdatností dětí školního věku. Ukazují, že například během první fáze epidemie na území České republiky přibývaly děti na váze o dva kilogramy. Čili obezita začíná být velkým problémem. Když si představíte hmotnost školáka a když k tomu přibudou dva kilogramy, tak to je hodně.

Druhý moment bylo to, že každodenní pohybová aktivita – tedy přirozený pohyb – byla omezena až o 25 procent. S tím se nese to, že byly omezené fyzické aktivity, to znamená sport na školách, kroužky. A to všechno vedlo k tomu, že u dětí se vytratily návyky ke sportu a sportovním aktivitám.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s členem Lékařské komise Českého olympijského výboru Jiřím Beranem

Očekáváte na podzim, že dopady budou ještě horší?

Domníváme se, že dopady budou minimálně dvojnásobné. Když si představíte děti, které zůstaly doma – téměř nikam nevycházejí, nemají žádné mimoškolní aktivity. A ty děti, které se dostaly do školy, mají aktivity spojené s fyzickým pohybem zakázány. Vidíme to jako zásadní problém, který může do budoucna velmi negativně ovlivnit zdraví dětí.

Říkal jste, že se to projevuje na kondici. Dá se říci, za jak dlouho se to dá dohnat?

U dětí je plasticita pohybu velmi vysoká. Dá se předpokládat, že pokud by se začalo intenzivně pracovat, tak je možné se vrátit do původní fyzické kondice během řekněme půl roku až roku.

Ale pokud tato situace bude pokračovat dál, to znamená, že se očekává třetí vlna, že se opět zavřou školy, a pokud se nezavřou, tak se neumožní sportování, tak to bude mít obrovský dopad na celou generaci dětí. Obávám se, že pokud doba bude delší než, řekněme, tři měsíce bez jakéhokoliv sportování, tak je to velmi negativní pro budoucnost.

Zmínil jste se o tom, že by se měla vrátit výuka tělesné výchovy. Podle tabulky ministerstva školství by se tělocvik měl vrátit do škol až ve druhém stupni. Kam byste to chtěl posunout vy?

Myslím si, že klidně může být ve třetím. A u prvních a druhých tříd, které nyní chodí do školy, by bylo dobré, když si udělají alespoň nějaký tělocvik. Pokud to opravdu někomu vadí v tělocvičně, tak je možné si zasportovat alespoň trošičku na venkovním sportovišti. Přimlouvám se za to, aby sportovní aktivity byly už od stupně čtyři.

Není možné vést děti ke sportu i během protikoronavirových opatření? A měly by v tomto směru dělat něco víc ministerstvo školství a Národní sportovní agentura? Poslechněte si rozhovor s členem Lékařské komise Českého olympijského výboru Jiřím Beranem.