Lékaři: Omikron se od delty podle příznaků nepozná, je nutné provést test s diskriminačním PCR

Podle lékařů nejsou příznaky nákazy dostačující k rozpoznání varianty omikron od delty. Kvůli nasazení správné léčby je potřeba ji určit PCR testem, u nové varianty totiž nefungují monoklonální protilátky. Lékaři mohou ale podle předsedy Společnosti infekčního lékařství České společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pavla Dlouhého použít jako prevenci remdesivir nebo nová antivirotika. Informoval o tom v tiskové zprávě. Praha 17:04 17. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U rizikových pacientů, kteří mohou mít vážný průběh nemoci covid-19, je znalost přesné varianty klíčová. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už v minulém týdnu tvořila v celé ČR varianta omikron více než 50 procent nových případů, v některých regionech i více. Nyní je to 80 procent.

Příznaky nákazy koronavirem jsou podobné nachlazení nebo chřipce. To platí i u variant delta a omikron.

„Nepozná to ani pacient, ani lékař. U omikronu navíc tak často nedochází ke ztrátě chuti a čichu, a kvůli tomu je rozlišení ještě složitější,“ popsal Dlouhý.

Podle něj je nutný PCR test s takzvaným diskriminačním PCR, podle jehož výsledku porovnáním se známými variantami laboratoř virus přesně určí. U rizikových pacientů, kteří mohou mít vážný průběh nemoci covid-19, je znalost přesné varianty klíčová kvůli možnostem léčby. Zatímco lidem nakaženým deltou mohly pomoci monoklonální protilátky, na omikron nefungují.

Biochemik Konvalinka: Naše nemocnice to zvládly, ale 40 tisíc spoluobčanů zemřelo. Na jaře to skončí Číst článek

„V tom případě může lékař předepsat antivirotikum molnupiravir, který se podává v tabletkách a pacient jej může užívat doma. Nově také pacientům můžeme podat remdesivir v infuzích, na které musí pacient přijít tři dny po sobě do nemocnice, což není úplně pohodlné,“ dodal Dlouhý.

Nového preventivního antivirotika molnupiravir od Mercku bylo dosud dodáno do ČR 14 400 dávek, další se očekávají na přelomu ledna a února. ČTK to za výrobce řekl Vojtěch Šprdlík. Další podobný lék paxlovid Česko objednává od firmy Pfizer.

Pokud není varianta známá, podávají lékaři vysoce rizikovým nakaženým obě varianty léčby. Podle Dlouhého ale většina nakažených zvládne covid-19 doma s běžnými léky na horečku či kašel.

Rady pro pacienty zveřejnila odborná společnost na webu. „Popisují varovné příznaky, jež by měly vést nemocného k vyhledání lékaře či cestě do nemocnice. A také v nich čtenář nalezne informaci, kdo patří do některé skupiny pacientů s rizikem progrese covidu-19 do závažného onemocnění. Tito lidé by měli v případě infekce vždy kontaktovat svého lékaře a probrat s ním další možnosti léčby,“ dodal.

Vácha: Vakcína už je vyzkoušená. Chápu, že kvůli soudržnosti se nebude očkovat povinně Číst článek

Praktický lékař Cyril Mucha na přelomu roku léčil starší manželský pár nakažený covidem-19. „Na přelomu roku jsem léčil manželský pár seniorů. Pán byl pozitivně testovaný bez určení varianty, takže jsem automaticky nasadil monoklonální protilátky,“ uvedl.

U manželky už byla určena varianta omikron. Protilátky podle Muchy nezafungovaly a nakažený muž měl vážnější průběh než manželka, která dostala preventivní antivirotika. Své příznaky popsala jako jednodenní horečku, poté rýmu, zahlenění a vykašlávání. Do týdne pak příznaky odezněly.

Lékaři ale upozorňují na to, že nejlepší prevencí před vážným průběhem je očkování. Proti omikronu pak zejména přeočkování posilující dávkou. Potvrzují to i česká data o nákazách.

„Je objektivní realitou, že omikron projde přes vakcinovanou populaci a s určitým odstupem i ta dvoudávková vakcína vyprchává, a to s odstupem čtyř nebo šesti měsíců. Ochrana pak klesá ke 30 procentům, posilující dávka to vrací na 80 procent i proti nákaze,“ řekl v pátek ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

První odsouzení za dezinformace o koronaviru. Jana Peterková se má omluvit a zaplatit 250 tisíc Číst článek

Proti těžkému průběhu chrání i první dávka očkování krátce po aplikaci. Ochranný efekt proti těžkému průběhu je u dvoudávkové vakcíny podle českých dat u zranitelných osob kolem 80 procent a třetí dávka to vrací téměř ke 100 procentům. V Česku si ji zatím nechalo aplikovat téměř 3,3 milionu lidí, což je téměř polovina všech očkovaných a necelá třetina populace.

Očkování je také levnější pro český zdravotní systém. Jedna dávka nejčastěji podávané vakcíny stojí zhruba 350 korun a lékař dostane asi 200 korun za její aplikaci, včetně posilujícího očkování stojí veřejné zdravotní pojištění zhruba 1650 korun.

Monoklonální protilátky, které brání vážnému průběhu stojí zhruba 60 000 korun pro jednoho pacienta, což odpovídá zhruba ceně jednoho dne hospitalizace na JIP nebo týdnu na běžném oddělení. Preventivní antivirotické léky, které se podávají v tabletě, a ne jako infuze, stojí méně.

Lék molnupiravir vyjde asi 15 000 korun pro jednoho pacienta. Lék paxlovid chce Česko objednat za miliardu korun, dostane tak 50 000 dávek, jedna vyjde na 20 000 korun. První část by měla dorazit do 30 dní od objednání.