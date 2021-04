Epidemiolog: O Velikonocích pozor na falešný pocit bezpečí. I naočkovaný vás může nakazit

Teplé počasí a nadcházející volno láká trávit víc času venku. Podle vládních nařízení bychom ale stále neměli sundávat respirátory ani se družit. Riziko prudkého zhoršení epidemické situace je dál velké, upozorňují odborníci. A epidemiolog Petr Pazdiora připomíná, že ani očkovaný člověk není bez rizika: „Jako očkovaný mám větší pocit bezpečnosti, ale je třeba si uvědomit, že očkovaná osoba může být zdrojem infekce pro ostatní lidi.“ Praha 17:51 1. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letošní Velikonoce sice probíhají podobně jako před rokem, atmosféra ve společnosti je ale jiná | Zdroj: Profimedia

Je třeba i nadále zachovávat opatrnost. „A to bez ohledu na to, kolik máme v populaci v současnosti očkovaných osob,“ zdůrazňuje Pazdiora.

Vysvětlit dětem, že nemohou jít na hřiště s kamarády, může být obtížné, uznává epidemiolog. Zároveň ale apeluje na dospělé:

„Jakékoliv zdravotní potíže nebo jen jejich náznak by měly vést k tomu, aby rodič to dítě stáhnul z toho pobíhání. A samozřejmě, pokud za čtrnáct dní dojde k obnovení školní docházky, tak dítě s příznaky rozhodně nepouštět do kolektivu.“

Dětská psycholožka Ilona Gillernová radí věnovat se přes svátky v rodině společným činnostem, jako je třeba zdobení vajíček. Alespoň s mladšími ratolestmi. „Děti čerpají zcela přirozeně atmosféru ze svých rodičů. A pokud to rodiče berou, jak to je, tak ani ty děti nikterak zvlášť nestrádají,“ tvrdí.

Policejní kontroly

Dodržování protiepidemických opatření budou i přes svátky vymáhat policisté, podporovaní celníky a vojáky.

„Děláme, co můžeme, abychom ta opatření naplnili. A doufám, že občané s tím budou srozumění a budou dbát našich pokynů, respektive vydaných nařízení – nebudou se sdružovat,“ apeluje ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Václav Kučera.

Letošní Velikonoce sice probíhají podobně jako před rokem, atmosféra ve společnosti je ale jiná. „Lidé byli tehdy rozumnější, než je tomu teď,“ uzavírá.

