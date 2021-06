‚Má to smysl.‘ Nadace rozdala v Obecním domě ocenění dárcům kostní dřeně

Pro dárce to může být maličkost, pro pacienty záchrana života - darování kostní dřeně. Lidi, kteří nemocným pomohli, ocenila v pátek Nadace pro transplantace kostní dřeně. Zároveň vyzvala ty, kteří darovat můžou, aby se do národního registru zapsali. V tom je teď už přes 100 tisíc potenciálních dárců. Praha 16:38 19. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dárcem kostní dřeně se v Česku může stát zdravý člověk, který váží alespoň 50 kilo a je mladší 35 let (ilustrační foto) | Foto: Pixabay | Zdroj: Pixabay

Za hlasitých ovací se poprvé setkala vyléčená pacientka Ivana Nováková se svým dárcem Rudolfem Uhlářem. „Po očku jsem sledovala, který to asi tak může být,“ směje se.

Nadace rozdala v Obecním domě ocenění dárcům kostní dřeně. Na místě natáčel Vojtěch Tomášek

Aniž by to tušili, bydleli celou dobu jen kousek od sebe. „Přes kopec,“ popisuje Nováková. „Je to asi dvacet kilometrů,“ dodává Uhlář.

O tom, jestli půjde darovat kostní dřeň, se prý nerozmýšlel ani minutu. A vyléčená pacientka mu je za to velmi vděčná.

„Je to nádhera, že něco takového trpí druhý člověk pro vás,“ říká. A Uhlář k tomu doplňuje: „To, co děláme, má smysl. A to je hrozně důležité.“

Cenu a poděkování si odnesli všichni, kteří kostní dřeň darovali. Jejich jména zazněla před plným Sladkovského sálem Obecního domu.

Méně dárců

Loni se do registru možných dárců přihlásilo přes pět tisíc lidí. Oproti roku 2019 je to skoro o polovinu méně, i tak to ale primář hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň Pavel Jindra, hodnotí jako úspěch.

„Samozřejmě je to pokles. Na druhou stranu při okolnostech, které loňský rok provázely - pandemie a protiepidemická opatření, tak si myslím, že můžeme být hrdí.“

Ze všech lidí, kteří jsou ochotni kostní dřeň darovat a registrují se, jde na odběry nakonec jen necelé procento. Některým se lékaři ozvou i po několika letech od zápisu. „Pestrost transplantačních znaků je tak velká, že teoreticky přesahuje počet lidí na zeměkouli. Reálně samozřejmě počet dárců, kteří skutečně darují, je malý, ale každý z nich slouží jako trvalá naděje pro budoucí pacienty,“ dodává Jindra.

Dárcem kostní dřeně se v Česku může stát zdravý člověk, který váží alespoň 50 kilo a je mladší 35 let.