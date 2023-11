Lékař: Každý druhý kuřák se po deseti letech a krabičce denně dopracuje ke ‚kuřáckému astmatu‘

Přibližně každý druhý kuřák, který alespoň 10 let kouří jednu krabičku cigaret denně, míří podle lékařů k nemoci zvané chronická obstrukční plicní nemoc. „Vzniká i u mladších osob, zejména pokud byly jako děti vystaveny špatnému ovzduší,“ vysvětluje v pořadu Radioporadna lékař Vladimír Koblížek, přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Rozhovor Hradec Králové 16:16 20. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cigarety (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Při chronické obstrukční plicní nemoci se zužují dýchací cesty, také se jí říká kuřácké astma. To znamená, že jde o dýchací problémy, které postihují především kuřáky?

Ano, je to tak. Zhruba každý druhý kuřák, který kouří aspoň 10 let jednu krabičku cigaret denně, tak se k té nemoci prokouří. Ale kouření rozhodně není jediným vyvolávajícím faktorem, čili je to multifaktoriální choroba, která vzniká zejména u starších lidí.

Ale teď už víme, že vzniká i u mladších osob, zejména pokud byly jako děti vystaveny špatnému ovzduší, případně pokud se narodily předčasně s nízkou porodní vahou, byly v inkubátoru a měly první rok života nějaké nemocniční infekce, byly léčeny v nemocnici pro zápal plic či bronchitidu.

Máme tedy mnoho rizikových skupin lidí, u kterých může dojít k chronické obstrukční plicní nemoci ve středním, někdy dokonce i v mladším věku. Obecně se říká, že je tohle onemocnění spojeno s destrukcí plíce při dlouhodobé škodlivé inhalační expozici. To znamená, pokud člověk dlouho špatně vdechuje, má pak poškozenou plíci.

Dnes je ale mnoho variant „zdravějšího kouření“. Týká se to i toho?

Zdravější kouření nastává jedině v případě, že kuřák kouřící klasické cigarety se s pomocí adiktologa nebo někoho, kdo tomu rozumí, věnuje odvykání kouření a léčbě závislosti. Poněvadž kouření je těžká závislost. Pouze v tomto případě jde o zdravější alternativu kouření.

Bohužel v České republice, a nejen u nás, nastala exploze silné reklamní kampaně na bezdýmný tabák, které se téměř nedá uniknout. Tabák je pouze zahřívaný a nehoří. Nebo na alternativy, které obsahují nikotin. Tedy to, na čem je člověk závislý, a k tomu různé příměsi.

Ovšem tohle všechno, včetně elektronických cigaret, je zdravější u lidí, kteří to mají na odvykání kouření. Ale bohužel v Čechách to používají lidi, i když začínají s kouřením. Tedy vrhají se do závislosti na nikotinu buď prostřednictvím elektronických cigaret, nebo zahřívaného tabáku. A pro ty, kteří nekouřili, to rozhodně není nic zdravého.

Bohužel, co vidíme v reálné praxi, tak jsou pacienti, kteří kouří reálné cigarety, pak kouří ty v uvozovkách zdravější, ty elektronické, kouří zahřívaný tabák a mají ještě k tomu i marihuanu a přidávají si vodní dýmky, takže pak takový kuřák má pět zdrojů a říká si, že si v podstatě ty nezdravé cigarety ředí.

Pak je ale těžké s takovým pacientem něco dělat. Je ovšem fakt, že když pacientům vysvětlíme, kde je problém, tak část z nich se těžké závislosti zbaví.

Když dochází ke zužování dýchacích cest, jakým procesem se to děje?

Je to proces, který je popsán v posledním světovém doporučení jako abnormalita plic, což je takové obecné vyjádření.

Představíte-li si tuto místnost, tak kdybychom to tady probourali a místnost nafoukli asi o polovinu a naházeli strašný nepořádek do chodeb, tak tady máme zhruba ve zkratce takové komplexní postižení u takových pacientů.

Oni mají destrukci plicních sklípků, rozfouknutou plíci, která je větší, ale pracuje hůře. Na těch chodbách, to jsou průdušky a průdušinky, je hlen, hnis, oteklé sliznice, takže člověk opravdu velmi špatně vydechuje i nadechuje, nemůže v podstatě podstoupit žádnou zátěž.

Vadí mu zpočátku chůze do schodů, pak už mu ale vadí i jen rychlejší chůze po rovině. A jsou pacienti, kterým dokonce vadí, když jdou z kopce.

Vladimír Koblížek ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové | Foto: Milan Baják | Zdroj: Český rozhlas

Celou plicní radioporadnu s lékařem Vladimírem Koblížkem a přednostou plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové si můžete poslechnout v audiozáznamu nahoře v článku.