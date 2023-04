Cigarety neškodí jen srdci a plicím. Lékaři varují, že mohou stát i za roztroušenou sklerózou

Za 90 procenty případů rakoviny plic stojí podle statistik kouření. Jak zaznělo na akci Medialogy 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, tak přesto nejde o nejčastější důvod úmrtí kuřáků. Více jich zemře na nemoci oběhové soustavy, jako je třeba infarkt nebo na chronickou plicní obstrukční nemoc. Lékaři ale připomínají, že cigarety stojí za rozvojem desítek dalších nemocí. Praha 15:04 20. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cigarety škodí nejen srdci a plicím, ale podílejí se i na rozvoji dalších nemocí (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Kouření je samo o sobě určitou mírou predispozice ke vzniku duševních onemocnění,“ upozorňuje ve vysílání Radiožurnálu Martin Anders, přednosta Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Nejčastěji se v této souvislosti mluví o depresivní poruše. „Mnohonásobně více ale vzniká úzkostných poruch, jako je panická ataka, u lidí, kteří kouří. Současně víme o tom, že existují data, že kouření podporuje neurodegenerativní procesy v mozku, tudíž vede k tomu, co nechceme nikdo zažít, a to je demence,“ doplňuje.

„Mechanismů, které se tam propisují, je spousta. Asi nejvíce zkoumání v poslední době se týká zánětů a aktivity zánětlivých buněk nebo respektive imunitních buněk, které dokážou aktivovat specifické oblasti v mozku a způsobit neurodegenerativní procesy, což je klíčem k tomu, že dochází k numerickému úbytku buněk a projevům demence,“ vysvětluje Anders.

Vyléčit se ze závislosti na tabáku není jednoduché. Psychiatři to ale svým pacientům jednoznačně doporučují.

„U pacientů trpících depresí nebo úzkostí víme, že přestání kouření může vést ke zlepšení psychického stavu. Odpadne tak neurotoxický efekt kouření. Je potřeba zvážit to, že dochází ke změně metabolismu. Ten se stává pomalejším. Má to spoustu klinických konsekvencí. Ale v každém případě je to pro pacienta dobré rozhodnutí,“ myslí si.

Kouření zhoršuje nemoci

Cigarety nevidí rádi ani neurologové, kteří se specializují na léčbu roztroušené sklerózy. Negativní vliv kouření na rozvoj této nemoci nedávno potvrdila studie švédských vědců. Ti sledovali více než 9000 pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří před vypuknutím nemoci kouřili, a stejný počet kuřáků, kteří tuto nemoc neměli. Zajímalo je, jaké procento nemoci v populaci je vysvětlitelné právě vlivem kouření.

„V té konkrétní studii to vyšlo kolem 13 procent. A co je zajímavé, tak u pacientů, kteří jsou nositeli určitě HLA genu, který více disponuje v roztroušené skleróze, tak je interakce mezi kouřením a tím určitým genem, a tam se to zvyšovalo až na 40 procent. U určitých pacientů by to tedy mělo ještě větší efekt, že pokud by nekouřili, tak by nemoc vůbec nevznikla,“ popisuje Dana Horáková z Neurologické kliniky téže nemocnice.

„Z jiných studií máme data, že když už nemoc vznikne, tak kouření zrychluje průběh a tíži nemoci. I tam má velký význam tlačit na pacienty a pomoci jim, aby přestali kouřit,“ dodává.

Podle Jana Miroslava Hartingera z Farmakologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy neexistuje nemoc, která by nebyla kouřením zhoršována. „Nebo která by nezvyšovala pravděpodobnost, že se objeví u pacienta, který kouří. Zároveň nám to snižuje účinek medikace na různá onemocnění. Z mého pohledu je jednoznačně benefit na straně přestat kouřit,“ varuje.

S odvykáním kouření pomáhají pacientům odborníci v Centrech pro závislé na tabáku nebo v adiktologických ambulancích. Dobrým pomocníkem můžou být i nejrůznější mobilní aplikace.

Eva Králíková z III. Interní kliniky VFN v Praze připomíná, že lidský organismus se s následky kouření po odložení cigarety vyrovnává postupně. „Něco se dostaví hned během pár hodin, třeba vydýcháme oxid uhelnatý, čili zlepší se prokrvení tkání a přístup kyslíku. A něco trvá týdny, měsíce, případně roky. To je třeba riziko nádorových onemocnění, to klesá velmi pomalu,“ upozorňuje.

V České republice jsou přibližně dva miliony kuřáků. Odvykací léčbu v některém zdravotnickém zařízení u nás každoročně podstupuje podle dat zdravotních pojišťoven méně než tisícovka z nich.