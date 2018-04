Infarktů v Česku ubylo až o 13 procent. Lékaři to přisuzují i protikuřáckému zákonu

V Česku se snížil počet infarktů. Nejvýrazněji u lidí do 60 let, a to o více než 13 procent. Vyplývá to z dat Národního registru hospitalizovaných, který porovnával pětiměsíční období od července do listopadu v letech 2016 a 2017. Lékaři to přisuzují takzvanému protikuřáckému zákonu, pokles totiž zaznamenali u všech onemocnění, u kterých se omezení kouření projeví skoro okamžitě. Praha 15:05 9. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zákaz kouření začal v Česku platit 31. května 2017 | Foto: Fotoservis Evropského parlamentu

Kromě infarktu, kvůli kterému v druhé polovině loňského roku v nemocnici skončilo o 730 lidí méně než v roce 2016, jde také o anginu pectoris, astma nebo ischemickou srdeční chorobu. U té dokonce lékaři zaznamenali největší pokles hospitalizací. Ukazují to data, která v pondělí představil Ondřej Májek z Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

„Za to pětiměsíční období v roce 2016 jich bylo přes 60 tisíc. V roce 2017 už jich bylo v uvozovkách jen přibližně 54 tisíc, to znamená, že tam je nominální pokles u relativně časté choroby velký,“ řekl Radiožurnálu.

U zmiňované anginy pectoris to bylo o zhruba 16 procent méně hospitalizací a u astmatu asi o 11 procent. Za pět měsíců tak ubylo skoro 10 tisíc hospitalizovaných se zmíněnými chorobami - stále je to ale jen malé procento vzhledem k tomu, že celkem za to období v nemocnicích skončilo milion lidí.

Podle lékařů jde o nemoci, které souvisí s kouřením a vdechováním tabákového kouře a u kterých se omezení kouření projeví téměř okamžitě, i proto si myslí, že nová data souvisí se zákazem kouření v restauracích.

„Po několika minutách v zakouřeném prostředí jsou prokazatelné změny na cévách. To zase rychle odezní, proto i ten výskyt akutních infarktů myokardu nebo i akutních astmatických záchvatů klesá vlastně druhý den po zavedení takového zákona, to je to, co se dá dobře dokázat,“ vysvětluje, jaké dopady na zdraví má i jen několika minutový pobyt v zakouřeném prostředí, vedoucí Centra pro závislé na tabáku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Eva Králíková.

Pokud jde o nádorová onemocnění, která může kouření způsobovat - třeba rakovinu plic, u které drtivou většinou pacientů jsou kuřáci, dopady zatím nejsou známé, protože se projeví až za několik let. Je třeba dodat, že i v pondělí zveřejněná čísla jsou jen předběžná - kompletní data za celý uplynulý rok budou známá až v létě.

Protikuřácký zákon je i po roce účinnosti stále žhavým tématem - na nadcházející schůzi se poslanci budou zabývat jeho zmírněním. Jde o návrh poslance Marka Bendy z ODS, který si klade za cíl ulevit menším hospodám a restauracím. Na ty, které jsou menší než 80 metrů čtverečních a ve kterých se nepodává jídlo, by se zákaz nevztahoval. Bylo by tedy čistě na jejich majitelích, jestli kouření povolí, nebo ne.

Kromě toho by v zařízeních, kde zákon kouření zakazuje, mohly vznikat oddělené kuřácké prostory. Musely by mít vlastní odvětrávání a byly by bez obsluhy. Podle dřívějšího vyjádření Bendy má jeho zmírňující návrh podporu 86 poslanců ze všech parlamentních stran kromě lidovců.