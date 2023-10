Britský premiér vyhlásil boj s kouřením. Dnešní děti si podle návrhu zákona nikdy legálně nekoupí cigarety

Britský premiér Rishi Sunak vyhlásil boj s kouření. Navrhne legislativu, díky které by se dnešní děti nikdy nedostaly k cigaretám. „Pokud chceme pro naše děti něco udělat, musíme se pokusit o to, aby nezačaly kouřit. Pokud nepodnikneme patřičné kroky, tisíce mladých lidí se v příštích letech stanou kuřáky a v důsledku toho budu mít kratší život,“ uvedl. Jeho plán vyvolal bouřlivou debatu. Londýn 0:10 6. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anglie by se skutečně mohla stát nekuřáckou zemí, kde by kouřilo méně, než 5 procent obyvatel (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Sunak navrhuje model, ve kterém by se věková hranice, od které je legální si koupit cigarety nebo tabákové výrobky, každý rok o rok posouvala. To by znamenalo, že dnešní čtrnáctiletí by si už nikdy legálně cigarety nekoupili. Hranice by se zvyšovala dál a dál, až by se cigarety staly nelegálními.

Podobný systém zavedl Nový Zéland, kde bude prodej tabáku prakticky nedostupný pro všechny, kteří jsou narození po roce 2008.

Here’s how we’ll create a smoke-free generation pic.twitter.com/cnPInf12Cv — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 5, 2023

Aktuálně v Británii je věková hranice 18 let a podle Sunaka a ostatních příznivců řešení by tento návrh opravdu mohl fungovat, protože se ukázalo, že když se v roce 2007 posunula věková hranice pro legální nákup cigaret z 16 na 18 let, tak klesl počet kuřáků v této věkové skupině okamžitě o třetinu.

Především jde o to, aby mladí lidé s kouřením nikdy nezačali, protože zpravidla začínají ve věku do 20 let.

Není vyloučené, že revoluční omezení v parlamentu projde, pokud se to dostane do programového prohlášení, které přečte král Karel III.

Sice někteří konzervativci se ozvali, že jim to vadí principiálně jako další zákaz, ale je dost možné, že pro takový zákon by hlasovali opoziční labouristé. Anglie by se tak skutečně mohla stát nekuřáckou zemí, kde by kouřilo méně než pět procent obyvatel.