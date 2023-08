Kratom patří mezi zakázané látky. Zregulovala by se tím jeho bezbřehá dostupnost, míní expert Frydrych

Vláda se rozhodla nezakázat kratom a HHC konopí. Mají zůstat volně dostupné, nebo by se měl jejich prodej regulovat? „Kdybychom byli na zelené louce a mohli si seřadit návykové látky podle jejich individuální zdravotní škodlivosti bez ohledu na nějaké kulturní kontexty, tak by seznam návykových látek vypadal asi jinak. Ale nesmíme opomíjet kulturní kontext,“ míní ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Praha 13:18 24. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kratomové pilulky | Zdroj: Shutterstock

Vy jste varoval před otevřením Pandořiny skříňky. V jakém smyslu?

Ve smyslu zavedení kategorie, která neexistuje nikde jinde. Která nemá žádné srovnání ani legislativní, ani v návazných věcech, které se týkají prevence.

Jde o zavedení nové kategorie psychomodulačních látek, což je, přiznávám, nesmírně inovativní nápad, který na jedné straně nebude uživatele vystavovat nadměrné trestní represi, na straně druhé nebude látka ani úplně bezbřeze dostupná. Inovativnost zákona tedy vůbec nepopírám.

Termín psychomodulační látky je náš vynález?

Domnívám se, že ano. Myslím, že o obdobných věcech se diskutovalo před několika lety na evropské úrovni, jestli by neměly existovat látky, u kterých bude zásadně identifikováno nižší individuální zdravotní riziko, a jestli by neměly být v nějaké jiné kategorie než v kategorii zakázaných látek.

Co je to kratom a proč může být nebezpečný?

Kratom je tradiční psychoaktivní látka některých zemí jihovýchodní Asie, zasazená do tamního kontextu, obdobně jako máme kulturní drogy jiných okruhů. K nám se dostává v podobě prášku nebo drti. V malých dávkách je označován za stimulant a ve větších dávkách za látku, která má tlumicí efekt.

Je pravda, že se od kratomu nepřechází na jiné drogy, jak tvrdí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek?

To nevím. Nechci se konfrontovat s panem ministrem. Já jsem ale takovou studii nečetl a rozhodně tuto znalost nebo tuto evidenci o tom nemám. Navíc bych rád upozornil, že kratom se v Evropě objevil na nelegálních trzích zhruba v roce 2007, takže je velice brzy na to zhodnotit v celé šíři rizika, případně benefity.

‚Vyhánění čerta ďáblem‘

Místopředseda KDU-ČSL a lékař Tom Philipp hájí kratom jako společensky méně nebezpečnou drogu. Přirovnává jej k silnější kávě. Souhlasíte?

Já přirovnávání nemám rád. Vyháníme tím totiž čerta ďáblem. Pokud tyto látky zařadíme vedle sebe, tak si něco omlouváme.

Ale pokud bych měl zmínit rizika, která jsou empiricky zjištěná, samozřejmě v úrovni soudobého poznání, tak se hovoří o rizicích spojených s kardio- a hepatoxicitou a o dalších zdravotních následcích, spojených zejména s excesivním užíváním, to znamená ve vysoké frekvenci a ve vysokých dávkách a v kombinaci s některými léčivými přípravky a s alkoholem.

V této souvislosti se chci zeptat na HHC, poměrně nový kanabinoid, který se k nám dostal ze Spojených států. Jak se liší od známější látky THC, tedy marihuany?

HHC je polosyntetický kanabinoid, který má v úrovni soudobého poznání nižší projevy intoxikace než THC. Projevy intoxikace ale zřejmě přetrvávají déle.

Jsou kratom a HHC méně nebezpečné než jiné psychoaktivní látky? Jaký je k tomu váš postoj?

My tyto debaty vedeme s kolegy už desetiletí. Kdybychom byli na zelené louce a mohli si seřadit návykové látky podle jejich individuální zdravotní škodlivosti bez ohledu na nějaké kulturní kontexty, tak by seznam návykových látek vypadal asi jinak. Ale nesmíme opomíjet kulturní kontext.

Jak rozumíte postoji ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který chtěl původně obě látky zapsat na seznam zakázaných, ale nakonec souhlasil se stanoviskem vlády, že se bude jejich užívání regulovat?

To se mi velmi obtížně komentuje, protože na jedné straně tady máme šedou zónu, ve které jsou tyto látky naprosto bezbřeze dostupné naprosto všem, včetně tedy nedospělých a včetně nekontaktního prodeje prostřednictvím automatů.

A na straně druhé tady máme poměrně významné industrie, které sem dovážejí odhadem minimálně 200 tun kratomu. Takže já bych to vysvětlení hledal někde mezi těmito dvěma body.

Nezaspali jsme někde? Jak dlouho už tento stav trvá?

Je to záležitost posledních několika let. Národní protidrogová centrála už třikrát navrhla kratom na seznam zakázaných látek. Ne proto, že bychom měli obsedantní potřebu někoho trestně stíhat, ale proto, abychom připravili rozumný návrh, který by zreguloval dostupnost této látky tím, že by se zakázala.

Tuto zkušenost s novými psychoaktivními látkami máme. Stejně jsme to udělali v roce 2012 s třiceti novými psychoaktivními substancemi, které se skokově z měsíce na měsíc objevily na českých nelegálních drogových trzích. Pragmaticky jsme říkali, že to vidíme jako nejrychlejší řešení v našem právním prostředí.

