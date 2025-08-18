Kratom mi udělal filtr přes realitu. Odvykání bylo náročné, říká o své zkušenosti Barbara
Užívání kratomu je mezi mladými lidmi stále častější i normalizovanější. Zkušenost s touto psychoaktivní látkou má i pětadvacetiletá fitness trenérka a vystudovaná neurobioložka Barbara Mallarino, která kratom užívala zhruba čtyři roky. „Jednou mi to stačilo a nepřála bych nikomu, aby si tím musel procházet,“ říká pro Radio Wave o odvykání.
Sama zjistila, že kratom, který lidé často užívají pro jeho euforické, sedativní nebo stimulující účinky, má vysoký závislostní potenciál a jeho užívání může být rizikové. „Utlumovala jsem si tím nervozitu i trapnost, kterou některé životní situace obnáší. Udělal mi filtr přes realitu. Nevnímala jsem intenzivně ani pozitivní, ani negativní emoce,“ vzpomíná.
Barbara se rozhodla s užíváním látky přestat. Odvykání ale nebylo jednoduché. „Odvykání je náročné jak fyzicky, tak mentálně. Tím, že kratom zlepšuje každodenní zkušenosti a sociální život, se mi dostavily úzkosti a nechtělo se mi nic dělat, protože mě bez něj nic nebavilo. Ani učení, ani chození ven. Musela jsem na sobě dost pracovat,“ dodává.
Problém podle Barbary je, že kratom je ve společnosti dost rozšířený a normalizovaný. „Brali to všichni okolo mě, takže mi to přišlo normální. Myslím si, že si to tak ze začátku ospravedlňuje hodně lidí. Pravidelně jsem kratom začala brát, když jsem zjistila, že se na něm líp učím, pracuju a dokážu se mnohem líp bavit s lidmi. Hodně lidí, co se mnou chodilo na vysokou, tuhle látku používalo a normalizovali jsme si to mezi sebou,“ říká.
Proč je užívání kratomu normalizované i ve fitness komunitě? Jaké negativní účinky může mít dlouhodobé užívání kratomu? A jak důležitá je během odvykání podpora okolí? Poslouchněte si celý rozhovor výše.