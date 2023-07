Kýla sama nezmizí. Nepomůže ani cvičení a dieta, jediným řešením je operace, připomíná lékařka

Kýlu si obvykle spojujeme s břichem – s pupíkem, třísly, bránicí. Existuje ale mnoho druhů kýly, kdy se orgán přesune ze svého přirozeného místa. Nehraje roli, zda máme, či nemáme vypracované břišní svaly, ani to, jestli jsme tlustí, nebo tencí. „Za svou kýlu si člověk nemůže,“ říká Marta Horáková, primářka oddělení chirurgie, urologie a ORL v nemocnici v Písku, která byla společně s vrchní sestrou Zuzanou Šímovou hostem pořadu Zdravíčko. České Budějovice 9:28 19. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Problémy s kýlou je třeba řešit chirurgicky. (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za vznikem kýly stojí ztenčené místo v blance (odborně v povázce čili fascii), která svaly kryje. „Kýla je, když se útroba dostane někam, kde být nemá, nejčastěji třeba tenké střevo,“ vysvětluje Marta Horáková.

Většinou se kýla objevuje tam, kde je povázka přirozeně oslabená. „To bývá v pupku, protože tam prochází pupečník, nebo v třísle, kde prochází provazec semenný, a pak třeba v jizvě, kde jsme tu povázku oslabili nějakým chirurgickým výkonem. To jsou vnější kýly,“ říká primářka.

Vnitřní kýlou je například kýla brániční v oblasti, kde bránicí prochází jícen, případně je bránice vrozeně nedovyvinutá. „Když to řeknu úplně jednoduše, tak se útroby, žaludek, střeva, někdy i játra, mohou dostat do nějakého otvoru, dutiny, kterou buď všichni fyziologicky máme, nebo například vzniká po nějaké operaci. Zkrátka se orgán dostane někam, kde být nemá,“ doplňuje Marta Horáková.

Kýlu mívají i ženy po porodu. V píseckém centru pro řešení kýly se s nimi setkává sestra Zuzana Šímová. „Kýla se projevuje boulí. Většinou přijdou maminky, že se jim v těhotenství udělala v pupíku boule a že jim zůstala i po porodu. Snaží se cvičit, zpevňovat břicho, ale boule tam pořád je. Pokud jde zatlačit, ale zase vyleze, jedná se o kýlu. Někdy pacienti popisují i nepříjemné bolesti, pálení,“ líčí.

Cvičení ani dieta ale s kýlou nic nezmůžou. „Je to vlastně otvor v té povázce, takže cvičení a zvyšování svalového tonu, úprava životosprávy nemají vůbec žádný vliv. To je mýtus. Někdy si lidé myslí, že když budou cvičit, kýla zmizí, jenže tak to není. Je to prostě díra, ta sama nezmizí,“ upozorňuje primářka Marta Horáková.

Problém je podle ní potřeba řešit chirurgicky. „Pacientům předepisujeme kýlní pásy, které zpevní břišní stěnu, ale tím kýla nezmizí. Je nutné odstranit ji operací,“ doplňuje Zuzana Šímová.

Celý rozhovor o kýle s primářkou Martou Horákovou a vrchní sestrou Zuzanou Šímovou z písecké nemocnice si poslechněte výše.