Laserové glukometry nebolí, ale mohou být nebezpečné. Hodnoty cukru v krvi neměří spolehlivě
Přístroje na měření hladiny glukózy v krvi, u kterých není třeba odebrat ani kapku krve, to slibují takzvané laserové glukometry. Ty ale podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv neexistují a ústav před jejich nákupem a používáním varuje.
Laserové glukometry mohou být velice nebezpečné. V současnosti totiž není možné změřit hladinu glukózy bez kapky krve.
„Pokud by tedy někdo takzvaný laserový glukometr používal, nejen že by neznal skutečné hodnoty glukózy v krvi, ale taky by mohl mít závažné zdravotní potíže, kdyby se na falešně naměřené hodnoty spoléhal,“ popisuje diabetolog z Institutu klinické a experimentální medicíny Martin Haluzík.
Uškodit by to podle něj mohlo hlavně pacientům, kteří se léčí s cukrovkou pomocí inzulínu.
Klamavé nabídky se šíří hlavně na zahraničních e-shopech. Často je doprovází agresivní reklama a falešné uživatelské recenze. Podle Ústavu pro kontrolu léčiv je důležité taky zkontrolovat údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajících – tedy jméno, sídlo, kontaktní údaje a obchodní podmínky.
„Ústav doporučuje kupovat zdravotnické prostředky pouze z důvěryhodných a ověřených zdrojů,“ pokračuje mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Jitka Zinke.
Měření hladiny glukózy
Hladina cukru musí být zjištěná přímo z krve. A to pomocí aplikace kapky na měřící proužek, který se pak vloží do glukometru nebo prostřednictvím senzoru, který se zavede pod kůži pacienta. Glukometr je označen značkou velké C a velké E a nesmí chybět návod v češtině. Diabetolog Haluzík v případě nákupu nového zařízení doporučuje konzultaci s lékařem.
Zákazníci zároveň v několika případech obdrželi zcela jiný přístroj – třeba běžný pulsní oxymetr. Ten dokáže změřit jen úroveň kyslíku v krvi nebo srdeční tep. Hladinu glukózy ale změřit nedokáže.