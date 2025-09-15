Laserové glukometry nebolí, ale mohou být nebezpečné. Hodnoty cukru v krvi neměří spolehlivě

Přístroje na měření hladiny glukózy v krvi, u kterých není třeba odebrat ani kapku krve, to slibují takzvané laserové glukometry. Ty ale podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv neexistují a ústav před jejich nákupem a používáním varuje.

Klamavé nabídky se šíří hlavně na zahraničních e-shopech (ilustrační foto)

Klamavé nabídky se šíří hlavně na zahraničních e-shopech (ilustrační foto) | Foto: Christian Beutler | Zdroj: ČTK / KEYSTONE-SDA-ATS AG

Laserové glukometry mohou být velice nebezpečné. V současnosti totiž není možné změřit hladinu glukózy bez kapky krve.

„Pokud by tedy někdo takzvaný laserový glukometr používal, nejen že by neznal skutečné hodnoty glukózy v krvi, ale taky by mohl mít závažné zdravotní potíže, kdyby se na falešně naměřené hodnoty spoléhal,“ popisuje diabetolog z Institutu klinické a experimentální medicíny Martin Haluzík.

Uškodit by to podle něj mohlo hlavně pacientům, kteří se léčí s cukrovkou pomocí inzulínu.

Klamavé nabídky se šíří hlavně na zahraničních e-shopech. Často je doprovází agresivní reklama a falešné uživatelské recenze. Podle Ústavu pro kontrolu léčiv je důležité taky zkontrolovat údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajících – tedy jméno, sídlo, kontaktní údaje a obchodní podmínky.

„Ústav doporučuje kupovat zdravotnické prostředky pouze z důvěryhodných a ověřených zdrojů,“ pokračuje mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Jitka Zinke.

Měření hladiny glukózy

Hladina cukru musí být zjištěná přímo z krve. A to pomocí aplikace kapky na měřící proužek, který se pak vloží do glukometru nebo prostřednictvím senzoru, který se zavede pod kůži pacienta. Glukometr je označen značkou velké C a velké E a nesmí chybět návod v češtině. Diabetolog Haluzík v případě nákupu nového zařízení doporučuje konzultaci s lékařem.

Zákazníci zároveň v několika případech obdrželi zcela jiný přístroj – třeba běžný pulsní oxymetr. Ten dokáže změřit jen úroveň kyslíku v krvi nebo srdeční tep. Hladinu glukózy ale změřit nedokáže.

Johana Tománková, mkv

