VZP se dohodla na podmínkách úhrady léčby cystické fibrózy. Hrazená bude ze zdravotního pojištění

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) se dohodla s odborníky na podmínkách úhrady léčby pro pacienty s cystickou fibrózou. Dohoda by měla umožnit to, že budou mít pacienti moderní léčbu hrazenou ze zdravotního pojištění. Novinářům to řekli zástupci VZP, odborníků a pacientů. Cystická fibróza je vzácné nevyléčitelné onemocnění, které postihuje především dýchací a trávicí systém. V ČR s ní žije asi 700 lidí, jejich průměrný věk dožití je 25 let.

Praha 16:33 15. června 2021