Čeští vědci testují v první fázi nový lék proti rakovině, Mitotam pomohl pacientům s karcinomem ledvin

Protinádorová léčivá látka Mitotam z dílny českých vědců se už několik měsíců testuje na lidech. Nový lék míří přímo na mitochondrie nádorových buněk. Výsledky I. fáze klinické studie ukazují, že léčba je pro pacienty bezpečná. Velmi pozitivní efekt má u nemocných s karcinomem ledvin. Do studie se zapojili pacienti, u kterých veškeré dosavadní léčebné metody selhaly. Praha 7:00 11. září 2019

Vladimír Klepal se s rakovinou léčí už od roku 2007, kdy mu lékaři kvůli nádoru museli odebrat ledvinu. Po několika letech se nemoc vrátila, a tak přijal nabídku zapojit se do experimentu s Mitotamem.

Poslechněte si reportáž o léčbě Mitotamem

„Metastáze v lůžku po ledvině se zmenšila z osmi centimetrů na pět, tady u sleziny úplně zmizela,“ popisuje Vladimír Radiožurnálu účinky.

‚Naděje za to stála‘

Léčba Mitotamem pomáhá také Miloslavu Macholdovi. I on se potýká s nádorem ledviny. Původně podstupoval biologickou léčbu, ta ale časem přestala fungovat.

„Po skončení cyklu je kontrolní cétéčko, zatím všechny byly údajně dobré a stabilizované, proto jsem dostal nabídku na další pokračování Mitotamu,“ svěřuje se.

Další pacientce Elišce Liškové zjistili doktoři nádor na plicích před třemi lety, třikrát prodělala chemoterapii, pak se dostala do klinické studie a začala se léčit Mitotamem. Stejně jako ostatní pacienti i ona snášela léčbu velmi dobře.

„Problémy s tím nebyly. Už jenom to, že člověk má takovou poslední naději, tak k tomu přistupuje dost pozitivně,“ říká Eliška. V jejím případě však lék nezabral. „Došlo nejen k progresi, ale nádor se mi dostal dál, takže na mě to bohužel nepůsobilo. Naděje, kterou jsem měla, za to ale stála.“

Klinická studie Mitotamu je aktuálně ve fázi I. Onkologové z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze teď především zjišťují snášenlivost a bezpečnost léčby pro pacienty.

Jak upozorňuje doktorka Zuzana Bielčiková, studie zahrnuje pacienty s nejrůznějšími typy nádorů. „U pacientů třeba s kolorektálním karcinomem nebo slinivkou ta léčba spíše nefunguje, u pacientů s karcinomem ledviny naopak zafungovala. Musíme si uvědomit, že je to vůbec první podání člověku. V podstatě nevíme ani, jaký dávkový režim zvolit ani jaká je cílová dávka pro terapeutický efekt, přesto u těch dvou pánů došlo po čtyřech cyklech ke stabilizaci onemocnění a u jednoho pána po osmi cyklech dokonce ke zmenšení metastatických ložisek, což je pro studii ve fázi I velký úspěch.“

Nečekejte univerzální lék

Teprve až se onkologům podaří najít ideální dávku a definitivně se potvrdí, že je bezpečná, může klinická studie přejít do fáze II.

„Zde se většinou vybírá určitá skupina pacientů s určitou diagnózou, u kterých se léčba podává dlouhodobě do progrese léčení. V případě, že klinická studie fáze II prokáže efektivita, tak potom bývá ověřena ve fázi III a teprve potom se léčivo dostává do praxe. To opravdu může trvat několik let,“ vysvětluje Bielčiková.

Hlavní řešitel studie - profesor Luboš Petruželka - považuje Mitotam už teď za velký úspěch české vědy.

„Je to nový lék, je to hlavně nový směr a mechanismus účinku,“ přibližuje. „Na základě dobré tolerance si myslím, že bychom se mohli dobrat výsledku, ale zase nějaké limitované skupiny nemocných. Nemůžeme čekat, že to bude univerzální lék. Úspěch by byl správně vytipovat skupinu, kde bude fungovat.“

Mitotam vznikal v servisní technologické laboratoři Biotechnologického ústavu Akademie věd.