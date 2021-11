Jak se léčí covid? Lékaři podávají infuze i remdesivir, evropská agentura prověřuje dvě nové tablety

Od začátku pandemie se vyzkoušela řada existujících i experimentálních léků. Žádný univerzální, který by byl vhodný pro každého, neexistuje. Některé se osvědčily, jiné ne.

V rané fázi covidu teď lékaři podávají například monoklonální protilátky, které můžou prokazatelně snížit riziko, že se nemoc zhorší u hospitalizovaných pacientů. A v nemocnicích je i remdesivir. Jde ovšem o relativně drahé léky, které se podávají ve formě infuze.

Lékaři je někdy zkoušejí podávat i v kritičtějších fázích. Častěji ale sahají po kortikosteroidech, které jsou podávané proti zánětům. Je to například dexametazon, u něhož je ovšem klíčové načasování i dávkování, aby naopak neuškodil.

V případě, že se navíc objeví bakteriální infekce, lékaři také využívají antibiotika. Klíčové je dostat správné léky ve správný čas.

Nepodceňovat příznaky

Kdy kontaktovat lékaře s žádostí o pomoc, záleží na konkrétních případech, protože příznaky onemocnění se u pacientů můžou lišit.

Lékař Jan Hruda z covidového oddělení ARO Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně upozorňuje, že klesající hladina kyslíku v krvi způsobená napadením plic se může zprvu projevit docela nenápadně.

„Pokud jste výrazně unavenější, máte bolesti hlavy, anebo začnete pociťovat dušnost, měl by vás ošetřit lékař. Systém je přetížený, zdravotníci jsou nesmírní vytížení, ale v tento moment vám léky můžou zachránit život. Čím dřív se podají, tím větší mají účinek. O tom není pochyb.“

Proto se vyplatí nepodceňovat symptomy, udělat si test a v případě potřeby zdravotní stav včas konzultovat s lékařem.

Pilulky. EMA už je prověřuje

Proti covidu v rané fázi by mohla brzy pomoct i nová antivirotika, která při včasném podání snižují riziko hospitalizace a úmrtí. První výsledky z klinických studií vypadají slibně.

Molnupiravir od společnosti Merck má snižovat hospitalizace u lidí se středně těžkou formou covidu zhruba o polovinu. Druhá pilulka s názvem Paxlovid od firmy Pfizer má snižovat o 89 procent hospitalizace u lidí s rizikem těžkého průběhu. Alespoň to tvrdí výrobci.

Evropská léková agentura (EMA) oba léky zkoumá. U prvního z nich by měl být verdikt jasný v řádu několika týdnů, ve Spojených státech mají rozhodnout příští týden a ve Velké Británii už užití molnupiraviru schválili.

Jde přitom o první léky proti covidu-19 ve formě tablet. Pacient by je měl bral ústně po dobu pěti dní v rané fázi nemoci. Důsledkem by mohl být úbytek lidí, kteří kvůli covidu potřebují nemocniční péči.

„Byl by to game changer, obrovská výhoda pro celý průběh pandemie,“ hodnotí Hruda. „Pro příští týdny a měsíce to ale mnoho nezmění,“ podotýká.

Ani tyto léky ale nemohou nahradit význam očkování, zdůrazňuje lékařka a specialistka na klinickou péči při WHO Janet Diazová.

„Nejlepší je předejít rozvinutí covidu na samém začátku. Vakcíny se osvědčily jako dobrý nástroj, který snižuje závažnost onemocnění a riziko úmrtí. Sice se stále můžete nakazit, ale z hlediska prevence je očkování krok číslo jedna. Ani antivirotika ve formě pilulek to nenahradí.“

Lékař Hruda připomíná, že řada léků, které se dnes pacientům s covidem podávají, je méně prověřená než schválené vakcíny.

„Rizika očkování jsou minimální a benefit je jasný. Oproti tomu naprostá většina léků nemá plné schválení. Pokud se dostanete do těžšího stavu, dostáváte celou řadu léků, jejichž prověření prošlo mnohem rychlejším procesem než v případě vakcín,“ vysvětluje.

Nad novými experimentálními léky tak visí ještě hodně otazníků. Dostupnost pilulek bude navíc zpočátku omezená. Pozitivním signálem ale je, že tvůrci obou léků souhlasili se sdílením licence s dalšími výrobci v rámci plánu OSN, aby se tak zvýšila jejich výroba a dostupnost.

