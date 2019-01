Dvanáct tisíc Čechů chce po smrti své tělo přenechat lékařským fakultám. Dárců by ale bylo potřeba víc

V Česku je podle zjištění Radiožurnálu kolem dvanácti tisíc Čechů, kteří po smrti chtějí své tělo přenechat lékařským fakultám. Tolik zájemců totiž eviduje v registrech dohromady osm anatomických ústavů při lékařských fakultách. Tato těla jsou klíčovou součástí výuky mladých lékařů. Dárců by ale bylo potřeba víc, a to i kvůli plánu ministerstva zdravotnictví na navyšování počtu studentů lékařských fakult. Praha 7:23 27. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékař (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Pixabay

„Já jsem nad tím hodně přemýšlela a řekla jsem si, že vlastně do té hlíny nemusím, že je jiná možnost, že se můžu dát darovat," myslí si paní Margita z Poličky. Právě pocit být ještě po smrti užitečný je nejčastějším důvodem, proč to lidé dělají, potvrzuje jeden z vedoucích Ústavu anatomie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy David Kachlík.

„Nebo se naopak vyjádří, že žili rozmařile až sobecky a teď mají pocit, že by to mohli napravit právě darováním těla. Další možností je, že sami ti dárci či dárkyně pracují v lékařství," dodává.

To je i případ klinické dětské psycholožky Ingrid, která je v registru zapsaná už dva roky. „Já jsem to uvítala jako jednoduchou možnost, jak to své tělo ještě použít k dobrému účelu," říká.

Její tělo by tak po smrti mělo sloužit pro výuku mediků nebo na anatomický výzkum na druhé lékařské fakultě Karlovy univerzity, se kterou má uzavřenou smlouvu. Její registr je jeden z nejmladších, za dva roky fungování je v něm kolem šedesáti dárců. Potřeba by jich ale bylo mnohonásobně víc, upozorňuje Kachlík.

Více lékařů

„Vzhledem k tomu, že máme zvýšit počet lékařů, kteří mají opouštět v příštích šesti letech lékařské fakulty v celé republice, tak budeme muset zvýšit i počet těl, které se používají k pitvě. Naše ideální představa je tedy deset tisíc dárců v registru," vysvětluje.

Vysoký počet dárců v registrech je nutný i z dalšího důvodu, všichni se totiž po smrti na lékařské fakulty nedostanou. „Důvod, proč se k nám nemusí ten zemřelý dostat je, že se k nám ta informace o jeho úmrtí dostává později," vysvětluje Marek Joukal z vedení Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno.

Problémem jsou i infekční nemoci jako tuberkulóza nebo hepatitidy. K darování těla je potřeba podepsat smlouvu přímo s některým z anatomických ústavů při lékařských fakultách. Jedna z kopií zamíří taky k praktickému lékaři, aby o rozhodnutí pacienta věděl. Od smlouvy je možné kdykoli odstoupit.