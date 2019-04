Brněnští lékaři dali jako první v Česku dítěti ušní implantát do kosti lebky. Nahrazuje sluch z 80 procent

Lepší péče o lidi s nemocnými ledvinami se dialyzačním centrům vyplatí. Pojišťovny zavedly bonusy

Až o polovinu by tak mohl stoupnout počet transplantací ledvin, kterých se teď v Česku udělá kolem 500 ročně. Jenže k tomu by bylo potřeba, aby přibylo i dárců, a to je něco, co se dlouhodobě nedaří.