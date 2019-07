Lidi musejí na vrácení doplatků za léky čekat i tři měsíce. Lékárnická komora to chce změnit

Lidé, kteří dosáhnou takzvaného ochranného limitu u doplatků na léky, by už příště v lékárně nemuseli platit nic. Teď jim zdravotní pojišťovny peníze vrací s tříměsíčním zpožděním. Jenže hlavně seniorům to podle lékárnické komory dělá problémy. Chce proto prosadit změnu, aby ve chvíli, kdy limitu dosáhnou, měli léky už zdarma. Ministerstvo zdravotnictví to vítá, obavy ale mají samotné lékárny. Praha 8:01 2. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékárna (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Na tlak, beru na arytmii, na pravidelnou srdeční činnost, na to, aby se mi srážela krev. A pak beru na uši, to jsou dva další léky. A potom taky pan doktor pořád říká ‚cukr můj slavnej‘, tak mně dal nějaký jednoduchý lék na cukr,“ vypočítává pětasedmdesátiletá Věra z Prahy, na co všechno bere léky. Měsíčně za ně v lékárně nechá čtyři až pět tisíc.

Lidé musejí na vrácení doplatků za léky čekat i tři měsíce. Lékárnická komora chce systém změnit.

Aby ušetřila, někdy si je i půlí. „Tady mám na to takovou půličku, takže jsem si to tady vždycky takhle rozpůlila na kousky,“ doplnila paní Věra.

Peníze na léky si vždycky z důchodu odkládá bokem, aby na ně měla, když jí některé dojdou. Ne všichni důchodci to tak ale dělají. „Opravdu se v lékárnách setkáváme se situacemi, že třeba důchodci přijdou a řeknou - já si ten lék teď vyzvednout nemůžu, já musím počkat, až mi přijde důchod,“ řekl Radiožurnálu prezident lékárnické komory Lubomír Chudoba.

Další administrativní pracovník

Často jde i o lidi, kteří třeba už dosáhli takzvaného ochranného limitu a mají nárok na léky zdarma. U důchodců nad 70 let je to ve chvíli, kdy za doplatky dají 500 korun. Jenže i pak v lékárnách platí dál a tři měsíce čekají, než jim zdravotní pojišťovna peníze vrátí.

A právě to chtějí lékárníci změnit. „Nový princip by znamenal, že by poté, co dosáhnou na limit, už by doplácet nemuseli, nemuseli by čekat na to, až jim ty peníze budou refundovány, ale bylo by to hrazeno z veřejného zdravotního pojištění,“ dodává Chudoba.

Jinými slovy by pojišťovny peníze nevracely pacientům, ale lékárnám. Jenže ty se obávají finančních dopadů. „Pojišťovny neplatí včas. Někdy třeba 14 dní nezaplatí fakturu, takže to by se muselo vyjednat a vyřešit. Každopádně ta finanční zátěž by tam byla. Lékárna by musela přijmout dalšího administrativního pracovníka,“ vysvětluje vedoucí lékárny na pražském Těšnově Petra Nováková.

Zjednodušení systému

Ministerstvu zdravotnictví se návrh zamlouvá. Je to ale ještě běh na dlouhou trať. „K tomu, abychom takový systém mohli zavést, tak je potřeba, aby informační systémy zdravotních pojišťoven byly plně kompatibilní s centrálním úložištěm elektronických receptů tak, aby zdravotní pojišťovna v reálném čase online byla schopná nastavit své systémy tak, aby dala pokyn lékárenskému softwaru již nevybrat doplatek, protože tuto vratku bude posílat rovnou lékárně, nikoliv pacientovi,“ dodává náměstek Filip Vrubel.

Podle něj by to tak mohlo začít fungovat nejdřív za čtyři roky. Lékárníci ale chtějí i další změnu a to, aby se do limitů započítávaly kompletně všechny doplatky na léky a systém byl pro pacienty víc srozumitelný.

Teď to tak není. „Do limitu se počítají léky, které jsou nejlevnější a mají nejlevnější doplatek. Na srdíčko, na tlak, na cholesterol, na cukrovku. Prostě se stejnou účinnou látkou je v té skupině víc léků, takže vždy se bere ten, který je nejlevnější. U nových léků, které mají vysoký doplatek, tak ty se do limitu nepočítají. A doktor, který napíše, že se lék nemůže zaměnit, tak ten doplatek se počítá celý do toho limitu,“ dodává lékárnice Nováková.

Tři největší zdravotní pojišťovny vrátily pacientům v loňském roce na přeplatcích za léky dohromady přes půl miliardy korun, to je zhruba šestkrát víc než rok předtím. Loni se totiž ochranné limity snížily - u dětí a seniorů do sedmdesáti let z 2500 na tisícovku a u starších sedmdesáti let na pětistovku.