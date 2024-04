Z malých měst mizí lékárny. ‚Zhoršuje se dostupnost, důvody jsou ekonomické,‘ říká šéf komory

V Česku bylo v roce 2022 přes 2500 lékáren. Ještě v roce 2015 jich ale bylo o 50 víc. Většina lékáren, které skončily, byly na malých městech. Zachovat jejich provoz je tam podle lékárníků obtížné a lidé tak pro léky musí jezdit i kilometry daleko. „Je to ekonomická záležitost. Odměňování lékárníků je v dnešní době většinově závislé na ceně vydaných léků,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. Rozhovor Praha 10:03 3. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku je čím dál tím méně lékáren | Foto: Eva Odstrčilová

Když si řekneme, že od roku 2015 zmizelo 52 lékáren, to se na první pohled nezdá zase až tak moc. Možná se pletu, ale v čem je tedy přesně ten problém?

Je to přesně, jak říkáte, že na první pohled se to nezdá až tak moc. Problém ale je právě v tom, že lékárny zanikají bez náhrady právě v místech, kde už žádná další lékárna není. A to znamená, že se zhoršuje dostupnost lékárenské péče pro pacienty právě v těch menších sídlech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chtěli bychom více odvázat závislost lékárníka a jeho odměny na ceně vydávaných léčiv a jít směrem fixní výkonové platby, objasňuje prezident České lékárnické komory Aleš Krebs

A tady je dobré připomenout, že činnost lékárny nespočívá pouze ve výdeji léků, jak jste říkal, ale samozřejmě v celém komplexu poradenství, protože při menších zdravotních obtížích, a to máme položené průzkumy, je lékárna prvním místem, které pacient vyhledá. A pak je důležité, aby pacient byl správně nasměrován ve zdravotním systému, jak se má pohybovat, jak se má chovat, co má udělat, aby se pokud možno jeho zdravotní stav co nejdříve zlepšil.

Jak fungují lékárny v malých městech ve srovnání s těmi velkými?

Z hlediska poskytování péče je to velmi podobné, to znamená, že pokud pacient přijde do lékárny, a oni pacienti velmi často chodí i podle reklam, nikoli podle obtíží, tak je právě na lékárníkovi, zda jeho zdravotní obtíže dokáže vyřešit, aniž by musel užívat nějaké léky, například nějakým režimovým či dietním opatřením a podobně.

Někdy je pacient směrován k samoléčbě tak, abychom dokázali jeho potíže vyřešit přímo v lékárně a nemusel k lékaři, ale někdy vyžaduje pacientův zdravotní stav ošetření lékařem. V tom případě ho samozřejmě směřujeme k lékaři.

V čele lékarnické komory zůstávají Krebs s Kopeckým. Lékárníci jsou v dobrých rukách, chválí si Válek Číst článek

A tohle všechno provádíme na základě toho, že všichni lékárníci absolvují velmi náročné pětileté studium. Musí se stejně jako lékaři celoživotně vzdělávat, splňují atestace a podobně, takže ten, kdo poskytuje pacientovi informace, je naprosto kvalifikovaný a důležitý proto, aby se pacient ve zdravotnickém systému orientoval správně.

Zřejmě to asi bude o penězích, ale co s tím? Vy říkáte, že by pomohla například změna systému v odměňování lékárníků? Jak to myslíte?

Je to přesně, jak říkáte, je to skutečně ekonomická záležitost. Zkusím to hodně zjednodušit: odměňování lékárny a lékárníků je v dnešní době většinově závislé na ceně vydaných léků. Bez ohledu na to, jak drahý nebo levný lék, ale my musíme tu péči pacientovi poskytnout stejně.

A rozdíl v porovnání venkova a města, třeba tam, kde jsou polikliniky, nemocnice a podobně, je někde i řádový. A my bychom právě chtěli více odvázat závislost lékárníka, jeho odměny na ceně vydávaných léčiv, ale i tím směrem určité fixní výkonové platby.

Což už dneska do určité míry máme. Chtěli bychom posilovat právě tuhle fixní složku, aby byla více zohledněna práce lékárníka, aby bylo více zohledněno poskytování zdravotní péče.

‚Vidíme jenom špičku, problém je mnohem větší.‘ Systém upozorní na lékárny podezřelé z vývozu léků Číst článek

Ve středu ráno jsme měli reportážní příklad z jihočeské Mladé Božice. Tam je asi 3000 obyvatel. Hrozil tam právě konec lékárny, ale nakonec tam zřídila pobočku nemocniční lékárna z Tábora. Je tohle třeba cesta, jak lékárny udržet v menších městech?

Tohle je jedna z těch cest. Další cestou, se kterou se setkáváme a někde to funguje, je spolupráce s místní samosprávou, kdy poskytují například prostory pro činnost lékárny ve svých vlastních prostorách.

To znamená, že tam odpadají ve velké míře náklady ve formě nájmů a podobně. Ale rozhodně tím primárním, co by se mělo dít, je tlačit na změnu systému odměňování lékárenské péče.

Takže fixní platba se podařila díky jednání s ministerstvem zdravotnictví v posledních dvou letech výrazně navýšit.

Samozřejmě budeme v jednáních pokračovat dál, právě abychom udrželi dostupnou lékárenskou péči v menších sídlech pro všechny pacienty, jak ji potřebují.