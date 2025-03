Lékový ústav pozastavil očkování jednou šarží vakcíny Prevenar 20. Prověřuje souvislost s úmrtím dítěte

V Česku vzniknou ambulance pro pacienty po mrtvici. ‚Druhá mozková příhoda bývá ničivější,‘ říká primář

„Cílem bylo se po relativním zvládnutí organizace akutní péče podívat na to, co pacientům chybí, a to jsou pravidelné kontroly a sledování. Jenom tak můžeme zabránit nové mrtvici,“ říká Aleš Tomek.