Lékový ústav upozorňuje na prodej nepovolených léků. ‚Pravděpodobně půjde o padělek,‘ varuje

Nekupujte léky na recept na internetu, varuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Lidé by si podle něj měli dávat pozor i na přípravky, které můžou nabízet různé osoby a soukromé kliniky jako zázračné moderní terapie. Často jde totiž o preparáty, které nejsou povolené a bezpečné. Praha 7:36 22. dubna 2025

Ústav dlouhodobě varuje před internetovými nabídkami léků na recept. Pokud je totiž přípravek dostupný jen na předpis, může ho vydat jenom kamenná lékárna. Jiná možnost neexistuje. „Léky na recept nemůže žádný e-shop poskytnout, legislativa to zapovídá,“ potvrzuje farmaceut a odborník na nežádoucí účinky léků Josef Suchopár.

„Je velké riziko, že bude takový lék padělkem, nebo bude mít menší obsah léčivé látky, aby na něm ještě více vydělali,“ dodává Suchopár.

Zázračná léčba

V posledních týdnech k tomu ale přibylo i varování před osobami nebo klinikami, které nabízejí zázračné léky moderní terapie – ovšem nepovolené. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně jde třeba o preparáty, které se tváří jako přípravky tkáňového inženýrství nebo léky pro genovou terapii. Tyto léky podle něj můžou v lidech vzbuzovat falešné naděje na vyléčení, ve skutečnosti ale jde ale často o podvod.

„Pokud je pacientovi nabízena nějaká zázračná léčba, je navržen k odeslání na zahraniční kliniku nebo je od něj požadována platba předem, navrhovali bychom, aby se obrátili na náš ústav, kde jim můžeme ověřit, zda je daná léčba skutečně schválená a bezpečná,“ radí Boráň. Pacientův zdravotní stav se podle něj může ještě zhoršit.

Jako příklad může sloužit třeba takzvaný regenerátor zrakových buněk, který je aktuálně k dostání na jednom e-shopu. Prodejce slibuje okamžité zlepšení zraku a popisuje, že lék působí na buněčné úrovni. Cena je 2800 korun. Podle lékového ústavu jde ale o podvod a nelegální prodej.

Podobných nabídek se najdou každoročně desítky – třeba v posledních třech výročních zprávách jich ústav zmiňuje kolem padesáti až šedesáti. Pochybné e-shopy ústav zveřejňuje na svých webových stránkách.

Původ nepovolených produktů

Podle farmaceuta Josefa Suchopára jsou správci těchto e-shopů často nedohledatelní. „Stopy těch providerů vedou do Ruska, na Kypr, do Srbska, většinou ale do zemí mimo Evropskou unii. Většinou majitele nedohledáte. Není s kým se zkontaktovat, není kde to reklamovat,“ popisuje. Obezřetnost je proto podle něj na místě.

„To nejmenší nebezpečí, které hrozí, je, že si pacient koupí nějaký neúčinný lék a je podveden. V horším případě si koupí nějaký nebezpečný sajrajt a je poškozen či ohrožen,“ potvrzuje také prezident České lékařské komory Milan Kubek. Léky totiž můžou způsobit až komorové arytmie a srdeční zástavu.

Cílová skupina

Podle farmaceuta Suchopára by si měli dávat pozor úplně všichni. Obzvlášť vnímaví jsou ale podle něj k těmto nabídkám lidé, kteří nenašli pomoc u svého lékaře. „Zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Ti lidé se občas dostanou do situace, kdy je ten tradiční systém zdravotnictví neuspokojí, odmítne. To pak pochopitelně vede k tomu, že hledají nějakou jinou, alternativní cestu,“ uvádí.

Lékaři i lékárníci by proto podle něj měli s pacienty co nejvíce komunikovat.