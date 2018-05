Vést záznamy o lécích pacienta? Lidé budou podle novely mít právo se sdílením nesouhlasit

Novela zákona o léčivech by měla zavést lékový záznam pacienta, který by měl fungovat už od příštího roku. Zákon již ministerstvo zdravotnictví poslalo ostatním resortům k připomínkám. Novela počítá také se snížením pokuty pro lékaře, kteří nebudou předepisovat e-recepty, a to ze dvou milionů korun na 300 tisíc. Praha 15:49 15. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Léky (ilustrační foto) | Foto: CC0 Public domain, Fotobanka Pixabay

Zákon předpokládá, že každý bude automaticky souhlasit se sdílením informací mezi lékaři o tom, jaké léky bere. Pacient se ale bude moct bránit, říká náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel.

Novela zákona zavádí lékový záznam pacienta. Lidé se ale můžou se sdílením informací nesouhlasit

„Každý pacient bude mít právo říct, zda chce, aby jeho lékový záznam byl sdílen se zdravotnickými pracovníky, chceme poskytnout jakési přechodné období,“ řekl Vrubel. To by mělo trvat zřejmě půl roku. Odhlásit se ze systému ale pacient bude moct i potom. Když to udělá, do jeho lékového záznamu nebude mít přístup nikdo další, a to ani zdravotníci záchranné služby. U nich se přitom uvažovalo o výjimce.

„Ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů je tam velký tlak na to, aby v situaci, kdy bude explicitně vyjádřen nesouhlas se sdílením tak aby byl maximální, to znamená, aby to sdílení nebylo povoleno vůbec,“ vysvětloval Vrubel.

Usnadnění práce

Záchranářům by to přitom výrazně usnadnilo práci - jinak budou závislí na tom, co jim pacient nebo jeho rodina řeknou. Problém ale je, že si lidé často nepamatují, jaké léky berou. Přístup do lékového záznamu navzdory nesouhlasu by proto ocenili, říká prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb Marek Slabý.

„Taková situace nám může komplikovat diagnostický proces na místě, může ztížit naši práci, protože znalost toho, jaké léky pacient bere je mnohdy podstatná, například u diabetiků je pro nás žádoucí vědět, jaký bere typ inzulinu, jak často bere inzulin, jestli nemůže být předávkován. Stejně tak nám umožní ta znalost například nepodat léky, které nejsou kompatibilní s těmi léky, které pacient bere, nebo které naopak dokonce působí antagonisticky,“ popisoval Slabý.

Na straně záchranky je i předseda senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Peter Koliba zvolený za hnutí ANO.

Veřejný zájem

„Základní otázkou je, zda ta záchranná služba není veřejný zájem, protože když jde o záchranu jedince, ta záchranná služba by měla mít možnost být informována o tom, jaké léky ten pacient bere, aby nedošlo k interakci při použití některých záchranných prostředků,“ myslí si Koliba.

Pokud pacient nevyjádří nesouhlas se sdílením svého lékového záznamu, budou do něj moct nahlížet registrující a ošetřující lékaři. Ti budou muset před vstupem do záznamu prohlásit, že jimi jsou. Neoprávněná nahlížení bude systém zaznamenávat.

„Porušení bude zaznamenáno, protože lékový záznam bude uchovávat veškeré stopy, to znamená identifikaci všech lékařů, kteří se do záznamu podívali, a pacient bude vědět, který lékař v jakou chvíli se do jeho záznamu podíval,“ objasnil Vrubel.

Zneužití by podle senátora Koliby nemělo být trestáno jen peněžní sankcí.

„Sankce by měla být i v rovině trestní zodpovědnosti, to znamená, že třeba v Estonsku je za to nepodmíněný trest tři roky vězení,“ vyjádřil Vrubel svůj názor.

Naopak jinou sankci novela zákona zmírňuje - a to tu za nepředepisování receptů elektronicky. Ze současných až dvou milionů korun by měla klesnout na 300 tisíc. Lékaři to sice vítají, stále ale pokutu považují za zbytečnou, říká předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

Výška společenské závažnosti

„Je zcela nepřiměřená její výška společenské závažnosti toho provinění lékaře a je to pořád ještě moc, vůbec nechápu, proč ministerstvo zdravotnictví tak strašně záleží na tom, aby lékaři psali vše elektronicky, když aspoň v této chvíli je to jen o tom, že vzniklo další úložiště, kam ukládají citlivá data pacientů, bez toho, aby oni na to měli vliv,“ tvrdí Jojko.

Novelu zákona o léčivech minulý týden ministerstvo zdravotnictví odeslalo do vnějšího připomínkového řízení ostatním resortům a dalším zúčastněným stranám. V rámci projednávání zákona tak ještě zřejmě dojde ke změnám, a to nejspíš i u povinnosti předepisovat elektronické recepty. Od ní by mohli být osvobozeni někteří specialisté - třeba chirurgové nebo zubaři, řekl před časem náměstek Filip Vrubel.

„Je otázka, jestli nutit zubní lékaře, aby si zřizovali přístup do úložiště, aby veškeré tyto procedury podstupovali za předpokladu, že předepisují několik desítek receptů ročně, takže uvažujeme i po těchto specializacích, že bychom poskytli určité výjimky, ale v tuto chvíli je to na bázi, že identifikujeme, o které specializace se jedná a pak to budeme diskutovat i v rámci legislativního procesu s poslanci a senátory,“ řekl Vrubel.

Vláda by měla novelu zákona projednat do konce června - pak zamíří do sněmovny a Senátu. Ministerstvo zdravotnictví doufá, že projednávání půjde hladce - lékový záznam pacienta má totiž začít fungovat od nového roku.