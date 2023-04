Chybí antibiotika i přípravky proti diabetu. Ministerstvo očekává zlepšení do dvou týdnů

Do čtrnácti dnů by se měly stabilizovat dodávky léků, které je teď obtížné sehnat, předpokládá ministerstvo zdravotnictví. Týká se to nejen antibiotik, ale také přípravků proti diabetu. S problémy se potýkají lékarny, praktičtí lékaři i samotní pacienti. Praha 17:22 3. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O výpadku informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv minulý pátek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Diabetici zaznamenávají v poslední době výpadky některých léků na trhu. Než lék seženou, musí kvůli tomu i do několika lékáren. Podle ministerstva zdravotnictví by se situace měla stabilizovat do dvou týdnů. Aktuální problémy se týkají léku Ozempic, který se používá především při léčbě diabetu druhého typu.

O výpadku informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv minulý pátek. Následující týdny budou moci lék koupit jen ti, kteří ho nemůžou nahradit žádným jiným výrobkem.

V lékárnách dlouhodobě chybí některé léky. Důvodem je lockdown i přesun výroby do Číny, říká odbornice Číst článek

„Nechť si zkontrolují zásoby tohoto přípravku ve svých lednicích – a ať situaci řeší se svým lékařem s dostatečným předstihem, ne na poslední chvíli. Tak, aby byl čas najít nejvhodnější alternativu,“ radí pacientům Jan Šoupal z České diabetologické společnosti.

Lék Ozempic je kvůli jeho nedostatku zakázáno vyvážet do zahraničí. Další dodávky jsou přislíbené od 17. dubna. Za problémy výrobce stojí vysoká poptávka léku.

„Nárůst je od loňského června do letošního března téměř stoprocentní. Je tady možná důvod se domnívat, že je předepisován i v jiných indikacích, než tady byly zmíněny,“ vysvětluje ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Ozempic je například předepisován také na obezitu, na kterou se teď bude předepisovat méně. Loni v červnu si Ozempic platilo asi 600 pacientů, letos na konci března jich bylo přes 1200.

Nedostatek dalších léků

V minulých týdnech zaznamenali pacienti a lékárníci výpadky také u jiných léků. Problémy hlásil inzulín, Tresiba a Fiasp. I ty jdou ale podle Jana Šoupala nahradit.

„Máme přislíbenou dodávku, která bude plně saturovat český trh na minimálně další dva měsíce.“ Jakub Dvořáček

Komplikace dál přetrvávají také u antibiotik a léků proti horečce, třeba ve formě sirupů pro děti. Ty se ministerstvu zdravotnictví podařilo zajistit. Měly by být postupně v nadcházejících týdnech k dispozici.

„Očekáváme, že v druhé polovině dubna a začátkem května bude situace úplně stabilizována. Máme přislíbenou dodávku, která bude plně saturovat český trh na minimálně další dva měsíce. Následně by mělo dojít k obnovení dodávek těch tradičních dodavatelů,“ prohlásil náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Protože jde podle Dvořáčka o prověřené léky, nemusí už procházet kontrolou Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Brzy by proto měly být k dostání v lékárnách.

Byl váš lék rozebraný všude, nebo jenom u vás? Nahlédněte do posledních údajů z lékáren Číst článek

Dvořáček míní, že se situaci podaří udržet až do podzimní vlny chřipek. I když dodává, že se s výpadky léčiv budeme zřejmě potýkat dál.

Podobné problémy totiž řeší i jiné evropské země, a to ať už jde o kardiovaskulární nebo o onkologické léky. Důležité bude mít připravený systém, který situaci ohlídá a odhadne, jak a jestli ovlivní i český trh, lékárny a pacienty, zdůrazňuje Dvořáček.



Dát vědět, že léky dochází

S nahrazováním zmíněných léků problémy prakticky nejsou, tvrdí lékař Cyril Mucha ze Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně:

„Vždy si je pacienti najdou v nějaké nemocniční lékárně nebo podobně. My máme spíš problémy právě s antibiotiky. Často se hovoří o tom, že by se měla dělat racionální antibiotická léčba. Musíme komunikovat s lékárníkem a vymýšlet, který je nejbližší, nejlepší... Takže člověk jde spíš po tom, jaký lék je, než jaký je nejlepší.“

Lidé mají do práce chodit zdraví, je to ohleduplné vůči kolegům, vadí odboráři debata o karenční době Číst článek

Lékař Mucha se domnívá, že je spotřeba antibiotik vyšší a Evropa by se měla soustředit na vlastní výrobu, nikoliv dovážet léky z Číny a jihovýchodní Asie. Slibovaná dodávka dětských antibiotických sirupů by ale mohla stačit.

„Jakmile skončí zimní období, jde množství infektů výrazně dolů. Pevně věřím, že se nedostatek vyřeší. A to je příjemné pro nás všechny,“ míní Mucha.

Zejména u antibiotik se pacienti nemůžou předzásobovat. Tablety by se ale podle Muchy mohly odpočítávat. Lékaři by například mohli dostávat avízo, pokud by nastal nedostatek léků. To by si podle Muchy měl vzít na starost Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ten spravuje elektronické recepty.

„Například vydat hlášku pozor, nedostatek tohoto léku, třeba i nabídnout alternativu. Částečně to funguje, ale opravdu spíš při větších výpadech. Při krátkodobějších jsme vlastně až ti poslední, kdo se to dozví,“ uzavírá Cyril Mucha.