Na radikální reformy zdravotnictví není doba, ale po vládě je chtějme, radí bývalý šéf resortu Heger

Jak hodnotí současný stav resortu zdravotnictví muž, který mu kdysi šéfoval? „Vždy se dá dělat něco líp a vždycky se dá kritizovat něco, co dělali ti před vámi. Ale to není moc k ničemu. Vláda se prostě musí snažit, ale dělat reformy v době, kdy je příšerná krize a inflace, nelze," uvedl pro Český rozhlas Plus vysokoškolský pedagog a bývalý ministr zdravotnictví za TOP 09 Leoš Heger.

Podle Hegera je velmi těžké řešit věci, které jsou dlouhodobě zablokované. „Třeba strop ve zdravotnictví je tu odjakživa, jen se o něm nesmí mluvit. Proto se všechno ‚pytlíkuje‘ tak, aby lékaři neposkytovali úplně všechno.“

„Ale máte-li se zdravotnictvím dnes pohnout, a je potřeba to po vládě chtít, tak musíte hledat kroky, které jsou průchodné. To je rozdíl mezi revolucí a evoluční změnou s pomocí tisíců malých krůčků.“

„Je třeba dělat racionální změny tam, kde nebudou zdravotníci v jednom kuse naštvaní a kdy si pacienti nebudou myslet, že se o ně nedbá. Ale teď není doba na to takové radikální změny provádět,“ tvrdí s tím, že by přesto mělo mít financování zdravotnictví nějakou logiku.

Zda vláda dělá dost pro přípravu na další vlnu pandemie covidu, bývalý ministr raději nehodnotí. „Chyby, které se dělaly v minulosti, se budou vždy opakovat. Za mě třeba byla velká kritika, že jsme před patnácti lety spálili miliardu očkovacích látek proti prasečí chřipce.“

„A to je typický manažerský problém: Když děláte nějakou prevenci dobře, nikdo vás neocení. A protože nemoc nepřijde, musíte vyhodit očkovací látky – a za to vás zkritizují.“

Heger následně přiznává, že se pandemii nijak zvláštně nevěnoval. „A měl jsem radost, protože to bylo jako debata o přijetí eura: polovina geniálních ekonomů říká ano, druhá polovina geniálních ekonomů říká ne. I u covidu do bylo dost sporné.“

Co by se ale po covidu změnit mělo, je Státní ústav pro kontrolu léčiv. „Pravděpodobně by se mohl resuscitovat Státní zdravotní ústav, což je vlastně výzkumný ústav, který bdí nad celou hygienou. Je tam spousta chytrých lidí, kteří mají velký potenciál,“ uzavírá Leoš Heger.

