V Libereckém kraji je letos enormní počet nakažených klíšťovou encefalitidou. Dva lidé skončili na ARO

Téměř tři sta lidí v Česku už letos onemocnělo klíšťovou encefalitidou. Oproti loňsku stoupl počet nakažených i v Libereckém kraji. Hygienici jich evidují celkem třináct, z toho dva skončili kvůli vážnému průběhu nemoci na oddělení anesteziologicko-resuscitačním oddělení liberecké nemocnice. Praha 8:41 20. srpna 2019

Klíšťovou encefalitidou se letos v Česku do konce července nakazilo už celkem 297 lidí. V Libereckém kraji jich onemocnělo třináct, přičemž nejmladšímu nakaženému v kraji je 33 let, nejstaršímu pak 75 let. Dva lidé skončili kvůli vážnému průběhu nemoci na oddělení anesteziologicko-resuscitačním oddělení liberecké nemocnice.

V loňském roce přitom za stejné období onemocněli v Libereckém kraji pouze čtyři lidé.

Důvodů je pro to podle vedoucí protiepidemického oddělení v Liberci Jany Prattingerové více, například zvýšený výskyt hlodavců, méně časté sekání luk kvůli suchu i rostoucí popularita sportovních aktivit v přírodě.

Začíná jako chřipka

Klíšťová encefalitida je virové onemocnění, které má zpočátku podobné příznaky jako běžná chřipka. Nakažení mívají zvýšenou teplotou, trpí únavou, slabostí, bolestí kloubů, svalů a hlavy.

Po několikadenním odeznění příznaků se nemoc projeví postižením centrální nervové soustavy. Může probíhat lehce, u části nemocných může ale skončit smrtí, nebo trvalými následky v podobě ochrnutí. Pacienti po odeznění nemoci si často stěžují na zhoršenou paměť, sníženou koncentraci, častou únavu a bolesti hlavy.

Podle Zuzany Balašové z Krajské hygienické stanice léčba antibiotiky nezabírá. Neexistuje na ni žádná specifická léčba a jedinou prevencí je očkování.

„Očkování bychom určitě doporučili rizikovým skupinám obyvatel nebo lidí, kteří se pravidelně dostávají do kontaktu s přírodou, ať už jsou to pejskaři, myslivci, sportovci, chataři, turisté, cyklisté či zahrádkáři. Očkování doporučujeme zejména seniorům, u kterých onemocnění probíhá vždy závažněji,“ říká mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová.