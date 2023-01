Zvyšuje se zájem o odstraňování prsních implantátů, nejpopulárnější je nyní liposukce

Malárie nebo horečka dengue. V Česku stoupá počet lidí, kteří se v zahraničí nakazí tropickými nemocemi

Před odletem do tropů by cestovatelé měli navštívit centrum cestovní medicíny. Pokud mají po návratu horečku, s návštěvou lékaře by neměli otálet. Tropická malárie patří k nejzávažnějším onemocněním.