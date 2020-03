Zanedbané vady řeči můžou dětem i dospělým způsobit problémy. Proto logopedi začali v době opatření proti šíření nového koronaviru nabízet terapii online. Většina pojišťoven ji hradí ze sta procent, ovšem ta největší, Všeobecná zdravotní pojišťovna, proplácí méně. Podle ní totiž není online terapie srovnatelná s terapií v ambulanci. Praha 8:08 31. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: janeb13 | Zdroj: Pixabay License

Logopedka Kristýna Velcová má před sebou počítač, na jeho druhém konci je malá Natálka, za kterou se občas mihne její maminka. Procvičování, jak správně mluvit, někde v těchto dnech probíhá online.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Logopedové učí online. Většina pojišťoven hradí péči ze sta procent, VZP proplácí méně. Natáčel Ľubomír Smatana

„Děti to moc baví, protože si připadají jako mediální hvězdy. Kolikrát dávají větší pozor, než když jsou v ambulanci. A rodiče to také kvitují, protože se cítí mnohem bezpečněji. Je to fajn,“ říká pro Radiožurnál klinická logopedka z Prahy Jana Schaeferová.

Mrzí ji ale, že největší pojišťovna VZP proplácí výkony jen omezeně.

„Mají nastavený systém záloh. To znamená, že nezůstávají bez finančních prostředků. Výkon prostřednictvím telefonu je nastaven nouzově, nepovažujeme ho jako plnohodnotný,“ vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Vladimír Sršeň.

Šišlání či ráčkování. Dětí s vadou řeči je podle dat ministerstva školství čím dál víc Číst článek

Logopedi namítají, že jejich terapie naopak plnohodnotná je a není důvod ji omezovat jen kvůli tomu, že je online. „Musím se na to připravit, je to velmi pracná záležitost, vysilující. Jsme unavení, ale děláme to, protože je potřeba to dělat. Je to terapie. Proč bychom neměli být zaplaceni za terapii, kterou opravdu uděláme?“ ptá se Vlasta Šimková z Asociace klinických logopedů.

Mluvčí Sršeň nicméně považuje současnou situaci za dočasné provizorium. „Nepředpokládáme, že by to období mělo trvat nějak dlouho. Předpokládáme, že v nejbližší možné době se vrátí zpět ke své klinické praxi,“ podotýká.

VZP podle mluvčího nepočítá s tím, že by logopedická terapie online byla po ukončení epidemie běžnou metodou. V každém případě se rodiče mohou na logopedy obracet o pomoc i teď.

64027