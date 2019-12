Světová zdravotnická organizace: malárie loni zabila 400 tisíc lidí, počty nakažených klesají

Odborník Světové zdravotnické organizace na problematiku malárie Pedro Alonso tvrdí, že boj proti tomuto onemocnění lze zlepšit. Dokládají to i statistiky, podle kterých se od roku 2010 snížily počty nakažených - oproti 239 milionům před 19 lety na 214 milionů v roce 2015. Zatímco v roce 2010 zemřelo 607 tisíc lidí, o tři roky později bylo hlášeno půl milionu úmrtí.

Tisíce nemocných, desítky mrtvých, Červený kříž varuje před epidemií horečky dengue v Jemenu Číst článek

„Tento pokrok se ale zpomalil a stagnujeme na nepřijatelně vysoké úrovni,“ prohlásil Alonso. Dokládají to čísla z nedávných let - v roce 2017 bylo 231 milionů nakažených, loni 228 milionů, v případě úmrtí to bylo 416 tisíc případů před dvěma lety a 405 tisíc loni.

Zpráva Světové zdravotnické organizace konstatuje, že nejvíc onemocnění postihuje děti a těhotné ženy v Africe. V její subsaharské části se loni podle odhadů nakazilo 11 milionů, tedy 29 procent těhotných žen.

Na svět přišlo téměř 900 tisíc novorozenců s nízkou porodní váhou, což zvyšuje jejich zdravotní rizika. Ze zprávy dále vyplývá, že více než třetina dětí v oblasti subsaharské Afriky loni nespala pod moskytiérami, které je mohou ochránit.