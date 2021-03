Maskné. Alergická reakce na kůži po respirátoru nebo roušce dostala své jméno

Akné, ekzémy a podobná onemocnění trápí čím dál více lidí. Všimli si toho i dermatologové jihlavské nemocnice. Problémy se podle nich nevyhýbají ani lidem, kteří dosud podobné obtíže s pletí řešit nemuseli. Důvodem by podle lékařů mohlo být i povinné nošení ochranných pomůcek, informuje Český rozhlas Vysočina. Jihlava 14:07 25. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Takzvanému maskné, jak problémům s pletí v důsledku nošení respirátorů a roušek, začali odborníci říkat, je ale možné předcházet. Jen to podle lékařky vyžaduje správnou péči | Zdroj: Profimedia

Obtíže se nevyhýbají ani dětem, jak potvrzuje jedna jihlavská maminka. „Syn chodí do druhé třídy, přišel ze školy a měl vyrážku na obličeji. Prvně jsem si myslela, že má nějakou alergii, tak jsme omezili některá jídla, jako jsou oříšky nebo čokoládu. Ale po týdnu se to nelepšilo, spíš horšilo, začaly se mu dělat červené strupy na tvářích,“ vypráví paní Blanka o problémech s pletí jejího syna.

Podle lékařky, kterou kontaktovala, nešlo o alergii ale o reakci na nošení roušek. „Spíš to bylo nepříjemné, že ta vyrážka šla až do hlavy a že ho to hodně svědilo a i mu to slézalo na krk a hrudník, tak měl pocit, že se mu špatně dýchá. Teď po 14 dnech už je úleva, už má jen pleť hodně suchou a musí se promašťovat,“ říká.

V minulosti přitom dítě paní Blanky s pletí problémy nemělo. Podobné stavy teď ale potkává čím dál více lidí, jak potvrzuje kožní lékařka z jihlavské nemocnice Zuzana Nevoralová, která na souvislost s ochrannými prostředky proti šíření koronaviru sama upozorňuje.

„V podstatě, když máte roušku nebo respirátor, tak vás může mechanicky dráždit, druhá věc je, že pod ní vzniká teplo a vlhko, a také se pod tím potíme. Tím pádem může dojít k různým trhlinkám, a také se tam mění v tom vlhku a teplu počty bakterií a počty plísní. No a z toho vlastně vyplývají ty zdravotní důsledky.“

Takzvanému maskné, jak problémům s pletí v důsledku nošení respirátorů a roušek, začali odborníci říkat, je ale možné předcházet. Jen to podle lékařky vyžaduje správnou péči.

„Určitě ráno běžně opláchnout. Pacienti, co už vědí, že mají akné, tak mohou použít ten správný čistící prostředek, micelární vodu. Rozhodně se nedoporučují alkoholové přípravky, protože ty vysušují. Správně očistit a promazat, ten krém vám tvoří takovou bariéru mezi tou kůží a tím respirátorem. Je důležité ho dát 15 minut předtím, než si vezmete respirátor.“

Zapomínat ale lidé nesmí ani na ošetření po sundání respirátoru nebo roušky, připomíná Zuzana Nevoralová: „Obecně i jakmile sundá tu roušku a ví, že ten člověk už bude doma, tak tu pleť opravdu očistit hezky a zase jí řádně promazat, už to může být krém jenom hydratační, anebo kdo trpí na akné, tak si potom dá ten krém léčivý.“

Pro zdravou pleť je ale podle lékařky důležitá také psychická pohoda. Na celkovém zdraví se totiž stav duše podepisuje podle odborníků zcela zásadním způsobem.