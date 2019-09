Začíná Měsíc zdravé krve. Po celém Česku se otvírají přední hematologická pracoviště

V jiných nemocnicích si lidé můžou nechat zdarma zkontrolovat krevní obraz nebo zjistit krevní skupinu.

„Krev je zapotřebí, je to životadárná tekutina, které je stále nedostatek. Nikdo neví, kdy ji bude sám potřebovat. Důležité je, aby se lidé o krvi dozvěděli víc,“ vysvětluje pro Radiožurnál Jan Blodek ze spolku Haima.

Nemocní jsou kvůli tomu, že krev nelze vyrobit, odkázáni pouze na dárce. Krev potřebují pacienti po těžkých úrazech, při vážných operacích, transplantacích, při léčbě otrav.

Celoživotně jsou na darovanou krev odkázáni lidé na umělé ledvině nebo s rakovinou krve. Z krve se vyrábějí léky pro hemofiliky, pro léčbu poruch obranyschopnosti nebo popálenin.

Náramky, tašky a nálepky s varováním pomohou záchranářům. Zjistí z nich, kdo má poruchu srážlivosti krve Číst článek

Dárcem krve se může stát dospělý od 18 do 65 let, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá vysoký tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní a neužíval nitrožilně drogy. Problémem mohou být ale také klíšťata nebo cesty do některých zahraničních destinací.

Ženy mohou darovat krev jednou za čtyři měsíce, muži za tři. Dárci dostanou v nemocnici snídani a poukázku na občerstvení. Ze zákona mají i nárok na den volna v zaměstnání a daňovou úlevu, která byla od letošního roku zvýšená na 3000 korun. Bonusy pro dárce mají i zdravotní pojišťovny.