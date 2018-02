Tělo se umí léčit samo, potřebujeme jen víc poznání, říká podnikatel a filantrop Michal Zahradníček

Psal se rok 1998 a Thompsonovu týmu v Americe se poprvé podařilo izolovat lidské buňky. Jen o pět let později vznikla v Británii první banka kmenových buněk na světě. A dnes? „Bylo by fantastické, kdybychom nemuseli brát léky a mohli léčit lidský organismus jen s využitím tkání, buněk a genů,“ říká v rozhovoru s Lucií Výbornou Michal Zahradníček. Rozhovor Brno 11:00 18. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Zahradníček, zakladatel a předseda dozorčí rady Národního centra tkání a buněk | Foto: Jan Sklenář | Zdroj: Český rozhlas

Z nadšených slov Michala Zahradníčka to možná není zcela zřejmé. I proto je třeba zdůraznit: on sám není lékař ani vědec, ale podnikatel. Ještě předtím, než založil Národní centrum tkání a buněk v Brně, byly jeho hlavní doménou informační technologie. A jak zdůrazňuje, IT a medicína toho mají společného víc, než by se mohlo zdát.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s podnikatelem a filantropem Zahradníčkem

„Přístup k inovacím a vynálezům mám zřejmě zakódovaný přímo v DNA. Navíc v okamžiku, kdy se podařilo přečíst genom, se lidský organismus stal technologií. A technologie jako technologie, to už není nic složitého,“ říká – byť s určitou mírou nadsázky. „Umíme-li přečíst základní lidské procesy, umíme s nimi i pracovat,“ dodává.

Tělo se umí léčit samo

Jak vlastně takzvaná regenerativní medicína a buněčná terapie fungují? Stejně jako u jiných složitých otázek, i tady poslouží jeden příklad lépe než sebekomplexnější odborné vysvětlení.

„Představte si, že se říznete na ruce. Samozřejmě vám zůstane jizva. Pokud se ale říznete do jazyka, žádnou jizvu mít nebudete. Jak to? Součástí lidského organismu jsou regenerativní procesy, které do jisté míry chápeme a umíme jim pomoct. Chce to ale ještě o něco víc poznání,“ říká Michal Zahradníček.

Inovace jako nástroj udržitelného rozvoje

On sám se dnes pohybuje na rozhraní altruismu a byznysu. „Když na této cestě můžete něčemu pomoct a být užitečný, dává to pak obrovský smysl,“ shrnuje.

„Můj guru v oblasti byznysu mi kdysi řekl, že jediným legitimním nárokem na zisk jsou inovace. Časem jsem pochopil, že inovace jsou také jediným nástrojem udržitelného rozvoje. Chcete-li se vyhnout nesmyslnému hromadění majetku, dospějete právě k tomuto,“ vysvětluje Michal Zahradníček.