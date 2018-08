Mikrobiom je pro člověka zásadní. Zatím ale nevíme, jaký je ten zdravý, říká mikrobioložka

Britská vláda chce zakázat prodej energetických nápojů dětem. Bojí se dopadů na jejich zdraví

Vláda nyní zahájila dvanáctitýdenní proces veřejné konzultace, během kterého bude chtít zjistit názory na zákaz energetických nápojů, především pak na to, do jakého věku by je nesměly děti kupovat.