Miminko se dusí i krvácí do mozku, u dospělých je to zprvu jen rýma, popisuje epidemioložka černý kašel

Černý kašel je zvlášť nebezpečný pro novorozence a kojence před očkováním. Při těžším průběhu nemoci může dojít až k trvalému poškození zdraví dítěte nebo dokonce k úmrtí, varuje jihomoravská krajská epidemioložka Renata Ciupek. V Česku se od ledna objevily stovky případů. „U starších dětí a dospělých se v první fázi projevuje jako standardní kašel a rýma, proto se často neodhalí," upozorňuje v pořadu Host Dne na Moravě. Brno 11:24 26. února 2024

Od ledna onemocnělo v Česku 700 lidí černým kašlem. Proč je letos tolik případů?

Černý kašel patří k onemocněním, která se vyskytují cyklicky a po několika letech zase ustupují do pozadí. A my se teď pravděpodobně nacházíme před vrcholem, já doufám, že možná už i na vrcholu výskytu černého kašle.

V této intenzitě jsme takový výskyt zaznamenali naposledy na přelomu let 2013 až 2014. A když bych šla ještě dále do minulosti, tak to bylo v roce 2005 a 2006. To jsme měli několik set případů za celý rok jen na Jižní Moravě.

Na druhou stranu musím říci, že čísla jsou poněkud nepřesná, protože se opírají pouze o počty případů, které jsou laboratorně vyšetřeny a které splňují kritéria potvrzeného případu.

To znamená, že pacient měl klinické příznaky, měl potíže, se kterými se dostavil ke svému lékaři. A lékař udělal diagnózu na základě jak příznaků, tak laboratorního potvrzení.

Bezesporu tady máme další případy, které se pohybují bez záchytu, protože lidé mají mírný průběh nebo nebyli důsledně dovyšetřeni. A to je důvod, proč se černý kašel šíří.

Další věc, která u černého kašle hraje významnou roli, je závažnost průběhu o nemocnění, případně komplikací. A tu vidíme úplně nejčastěji právě u nejmenších dětí, u novorozenců a kojenců. Pro ně je černý kašel opravdu závažné onemocnění, které je může ohrozit až na životě.

Oficiální počet nakažených je tedy jenom špička ledovce. Jaká je podle vašich odhadů realita?

Máme definovaný takzvaný syndrom dráždivého kašle. Ten může zahrnovat spoustu dalších infekcí nebo také neinfekčních postižení. A nejsme schopni skutečně odhadnout, jak velká může být kohorta lidí nevyšetřených nebo nedovyšetřených neboli zdrojů nákazy.

Mám jednu naštěstí docela pozitivní zprávu. V tom počtů případů se to týká jen nepatrného počtu kriticky ohrožených věkových kategorií.

Za celý loňský rok to bylo pouze jedno dítě v kritickém věku. Letos je to zatím také jen jedno dítě. Ale k tomu „jen“ bych dala uvozovky, protože i ten jeden jediný případ může mít velmi závažný průběh a vždy je potřeba ty první příznaky nepodceňovat.

Zástava dechu

Jak se projevuje černý kašel? Také se mu říká dráždivý nebo dusivý kašel, pertuse.

Má v zásadě tři stadia. První stadium není typické pro černý kašel a právě toto stadium se projevuje často u dospělých, proto pak není rozeznáno onemocnění. Je to takzvané katarální stadium. Má kašel a rýmu, je to celkem standardní a na základě těchto příznaků se nedá zjistit nebo odhadnout, že by se mohlo jednat o černý kašel.

Teprve za několik dnů začne mít ale kašel zcela jiný charakter – křečovité stadium. Kašel je suchý, velmi dráždivý, dítě se nemůže normálně nadechnout, lape po dechu. A dráždění je takové, že záchvat končí až zvracením.

Dráždivé periody mohou být tak intenzivní, že dochází k přechodné zástavě dechu. A z toho si můžeme odvodit, jaké to může mít negativní dopady na zdraví dítěte, případně na jeho další vývoj.

Pauzy, kdy dítě nemá přísun kyslíku, se navíc mohou prodlužovat. A kromě tohoto velkého trápení dochází třeba i ke krvácení do obličeje, do spojivek. To je vidět.

Co ale vidět není, je krvácení do mozku. Takové případy mohou skončit až fatálně.

Za posledních čtyřicet let jich bylo, pokud se nepletu, pět – kdy děti z plného zdraví umřely na černý kašel. Byly to velmi politováníhodné případy, protože se ukázalo, že zdroj onemocnění byl v nejbližší rodině. Takhle to bohužel často bývá.

Můžeme ty nejkřehčí malé děti nějak ochránit? Je to samozřejmě očkování. Ale můžeme jako rodiče a příbuzní udělat ještě něco jiného?

Možností je několik. V první řadě bychom si měli říct, že nejvyšší sezona pro výskyt černého kašle je zima a předjaří, tedy to, co právě prožíváme.

Nejjednodušší je nepouštět k novorozencům a malým kojencům kašlající příbuzné. Velmi bych se přimlouvala za dodržování alespoň šestinedělí. Naše maminky, babičky a prababičky moc dobře věděly, co dělají, sice to neměly vědecky podloženo jako my nyní, ale dělaly to dobře.

Očkování a přeočkování

Očkování proti černému kašli patří mezi povinné. Proč se tedy onemocnění šíří?

Problém je v tom, že očkování proti černému kašli nechrání celoživotně a stoprocentně. Je velmi spolehlivé v počátečních fázích – děti očkujeme od devátého týdne života. A velmi, velmi bych doporučovala to zbytečně neodkládat.

Postupem času, jak dítě dorůstá a dospívá, ochrana klesá. Takže první případy nákazy máme u starších školáků nebo středoškoláků.

U nás se očkuje proti černému kašli od roku 1958. Čili je tu velká kohorta lidí dříve narozených, kteří buď byli očkování jinou látkou, nebo tu imunitu nemají tak solidní, jak bychom potřebovali.

A také jsme jako společnost udělali určitý ústupek obavám, které byly spíš neopodstatněné a které se týkaly toho, že dítě je očkovací látkou příliš stresováno. Takže se odstoupilo od celobuněčné vakcíny, kterou dostávali dříve narození lidé. Nyní se očkuje šetrnější, nebuněčnou látkou, ale ta neudělá tak solidní a dlouhodobou ochranu.

Proto se s černým kašlem setkáváme právě u starších školáků a adolescentů. A u nich nemá onemocnění klasický průběh – je mírnější, nezatěžující. Proto často unikne pozornosti a je považováno za něco přechodného. Tím pádem nejsou tyto zdroje infekce včas identifikovány a léčeny.

Tím pádem mohou nakazit miminko v rodině. Často pochází nákaza od staršího sourozence, tetičky, strýčka, babičky, dědečka. Řekneme si: Dědeček kouří celý život, tak co by teď nekašlal, i když kašle trochu jinak, tak ho pošleme na rentgen, co kdyby to bylo onkologická diagnóza… A pak je z toho černý kašel.

Řešením je, aby se příbuzní v rodině, do které má přijít dítě, přeočkovali. Využívá se to v zahraničí a dostalo se to už i k nám. Doporučuje se to mladým, kteří by měli být přeočkováni zhruba v polovině svých dvacátých let. A pokud čekají v nejbližší době rodinu, tak by se měli rovnou nechat naočkovat kombinovanou vakcínou.

Zachytila jsem ale informaci, že očkovacích látek je teď nedostatek.

Ano, tyto informace se momentálně objevují. My jenom doufáme, že je to velmi přechodné období a brzy to bude napraveno. Je to otázka distributora vakcíny, případně očkovacích center.

