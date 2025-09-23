Ministerstvo zdravotnictví chystá novou očkovací strategii. ‚Jde o dlouhodobý odborný plán,‘ říká Fošum
Každoročně chřipka v Česku vyřadí z práce více než 100 tisíc lidí, a to průměrně na 13 dní. V souvislosti s představením národní očkovací strategie to v úterý uvedli představitelé ministerstva zdravotnictví. „Nová očkovací strategie si klade za cíl, aby se zvýšila prevence a proočkovanost populace,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Matyáš Fošum, ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví.
Co je cílem nové očkovací strategie? Na která očkování se zaměřuje především?
Zaměřuje se jak na nepovinná, tak na pravidelná očkování. Cílí na jednotlivé rizikové skupiny, ať to jsou senioři, osoby ve zdravotnických, sociálních zařízeních, chronicky nemocné děti, pracující osoby, které se připravují na zdravotnické nebo sociální zaměstnání. Takže se prakticky dá říct, že očkovací strategie se zaměřuje na celou populaci.
Poslechněte si rozhovor o nové strategii očkování o ministerstva zdravotnictví
Měl by se s novou strategií změnit okruh povinných nebo těch pravidelných očkování a třeba frekvence při očkování?
Očkovací strategie si klade za cíl, aby se zvýšila prevence a proočkovanost populace s tím, že jde dominantně o nepovinná očkování. Pokud v návaznosti na serologická data a infekce, které se tady opakují, zjistíme, že pravidelný kalendář dnes neodpovídá infekčnímu rozložení, který tady máme, tak je možné, že i to pravidelné očkování dozná určitých změn.
Strategie proočkovanosti
To znamená, jestli vám dobře rozumím, v tom návrhu nejsou nějaké zásadnější změny, že by přibylo nebo ubylo povinné očkování nebo že by se měnila ta frekvence, ale je tam spíš mechanismus, jak by se to případně upravovalo. Chápu to dobře?
Přesně tak. Co se týče pravidelného očkování, to je upravenou vyhláškou a ta strategie si dává obecně za cíl, aby se zvýšila míra proočkovanost, důvěra veřejnosti právě v očkování a zavádění a financování nových vakcín. Takže se dá říct, že strategie je takový deštník nad všemi druhy očkování.
Vy jste dnes (v úterý) apelovali na to, aby se víc lidí očkovalo proti chřipce. Jak velká část Čechů se nechává očkovat a proč ten zájem zatím nebyl vyšší?
Kdybychom se bavili třeba konkrétně o chřipce, tak to rozdělíme třeba dejme tomu na rizikovou skupinu, která je osoba starší 65 let. Dnes tu proočkovanost máme kolem 20 procent. Osoby, které jsou v sociálních zařízeních, tak tam tu proočkovanost máme 55 procent.
Na konkrétní populaci víme, že osoby staršího data narození, chronicky nemocní atd. z 50 procent chráněny nejsou. Kdybychom to vzali konkrétně třeba do rodiny, tak i prarodiče – babička, děda – tak jeden z nich je chráněn očkováním proti negativním dopadům, ale ten druhý prarodič už chráněný není.
Jak je to s proočkovaností proti dalším nemocem v Česku? Klesá?
Co se týče pravidelného očkování, tak různý pokles tam zaznamenán je s tím, že kolektivní imunita je do určité míry stále zachována. Ale pokud bychom to vzali z pohledu tendence a toho trendu, tak je tady riziko, že bychom se dostali pod hladinu kolektivní imunity, což je právě další prvek, kde se nastavuje mechanismus očkovací strategií, aby do budoucna k tomuto riziku ani nedocházelo.
Role covidu
Hraje v zájmu o očkování zkušenost z covidové pandemie a debaty, které se vedly okolo vakcín proti COVIDu? Ovlivnilo to celkový zájem Čechů o očkování?
Co se týče onemocnění COVID-19, tak v současné době se bavíme o proočkovanosti kolem tří tisíc vakcín, které byly naočkovány. Obecně počítáme s tím, že bude naočkováno tuto respirační sezonu nějakých 700 tisíc osob.
Dá se říct, že z pohledu ochrany veřejného zdraví a zdraví jako takového, tak společnost zareagovala, vnímá hodnotu svého zdraví a i ty prvky prevence. A právě očkování je jedním z prvků prevence. Takže pokud ta otázka směřovala k tomu, zdali jsme se poučili z předchozí pandemie, tak ano, poučili.
Otázka spíš směřovala k tomu, jestli ty debaty a určitá nedůvěra části lidí k očkování v souvislosti s vakcínami proti COVIDu, jestli se neodrazila i v tom, že by se změnil přístup k dalším očkováním.
Co se týče konkrétních exaktních dat k této otázce, tak my jsme to samozřejmě zkoumali na respiračních onemocněních. Tady je vidět trend, že o očkování proti COVIDu-19 není tak zvýšený zájem, jako tomu bylo v předchozích, předchozích letech a do určité míry sebou právě stáhl i sníženější zájem o očkování proti chřipce, ale u ostatních vakcín tento trend neregistrujeme.
Jak chcete motivovat lidi, aby se víc nechávali očkovat?
Je to komplexní mechanismus. Snažíme se v rámci strategie jít už od toho základu. Tím pádem, když se vychovávají noví zdravotničtí pracovníci, tak už ani oni, aby měli informace o tom, proč se osoby odmítají očkování, aby jim to dokázali vysvětlit, aby oni měli dostatek informací o tom, jaké benefity pro očkování jsou.
To je ten prvek budoucího vzdělávání a rozšiřování informací. A z druhé strany máme mnoho informací ze sociologických studií, co je příčinou odmítání očkování a chceme jít tou cestou, že bychom tyto konkrétní problémy vysvětlovali a upravovali, dávali na pravou míru.
Odborný návrh
Návrh očkovací strategie ministerstvo zdravotnictví představuje necelé dva týdny před sněmovními volbami. Je to dobré načasování?
Ta strategie vzniká řadu měsíců. Je to z toho důvodu, že jsme vycházeli ze všech problémů, které ve společnosti máme, a v současné době vyšlo to představení na tento moment.
Ale materiál je stále ve veřejné diskusi, takže je možné, a jsme rádi za tento prostor k tomu, aby se i veřejnost mohla přihlásit a dát k tomu svoji zpětnou vazbu. A následně teprve materiál půjde na vládu.
Počítáte s tím, že pokud by došlo ke změně vlády, že se ten materiál může zásadněji změnit?
Je výhradně odborný materiál, který vzniká s odbornými lékařskými společnostmi, se zdravotními pojišťovnami pro lékaře, Národní pacientskou organizací. Je to výhradně odborný materiál.
Vrátím se k začátku našeho rozhovoru, kdy jsem citoval vámi zveřejněná data ohledně chřipky. Kdy je ideální doba pro očkování proti chřipce?
Nyní je aktuální doba na očkování proti onemocnění COVID-19 a co se týče chřipky, tak doporučujeme období od října a následně.
Jsou už k dispozici letošní vakcíny, nebo budou právě na konci října? A kolik jich bude celkem k dispozici?
V Česku jsou všechny aktuálně dostupné vakcíny proti COVID-19 i chřipce. Mají nejnovější antigenní složení, takže doporučujeme se nechat očkovat. Co se týče COVIDu-19, tak právě včera dorazily do Česka i očkovací látky pro děti a novorozence, batolata.
Co se týče chřipky, tak všechny vakcíny jsou v Česku vyjma nazální vakcíny, která je určená pro děti. A tu očekáváme v nadcházejících 14 dnech. A to je i ten důvod, proč ještě zmiňujeme, že se teď necháme očkovat proti COVIDu, následně říjen je očkování proti chřipce.