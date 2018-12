Milionová pokuta i zákaz praxe 10 let. Zdravotnictví plánuje zavést přísnější pravidla pro léčitele

Léčitelům, kteří svou praxi neohlásí krajskému úřadu, bude podle návrhu zákona hrozit pokuta 100 tisíc korun, při opakovaném přestupku až milion korun a deset let zákazu činnosti. Zákon, který nyní odeslalo ministerstvo zdravotnictví do připomínkového řízení, počítá také s odpovědností za způsobenou škodu nebo povinným vedením dokumentace. Praha 10:45 20. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

S regulací léčitelství ministerstvo přišlo poté, co Česká televize odvysílala dokument o pražském centru alternativní medicíny Aktip. Na časovou souvislost upozorňují i někteří jeho kritici.

V Česku jsou podle návrhu stovky až tisíce léčitelů. „Trvá neuspokojivý stav, kdy orgány veřejné moci, ani pacienti nemají žádný přehled o těchto poskytovatelích, o metodách, které nabízejí,“ uvádí důvodová zpráva k návrhu zákona.

Léčitel musí mít od klienta informovaný souhlas, musí ho informovat o cenách péče a vést dokumentaci. „Poskytovatel vede záznamy o poskytnutých léčitelských službách, z nichž musí být zřejmé zjištěné údaje o zdravotním stavu klienta a o poskytovatelově činnosti,“ píše se v dokumentu.

Záznamy musí uchovávat pět let. To kritikům vadí, podle nich to odporuje pravidlům GDPR, tedy zacházejí s osobními údaji.

Pokuta za škodlivou radu

Až zákon vejde v platnost, bude léčitel muset také nahradit škodu, kterou způsobí neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou. Kontrolovat a pokutovat ho bude krajský úřad, ke kterému se léčitelé musí ohlásit.

Nová legislativa zavádí Národní registr léčitelů, který bude spravovat ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Seznam bude veřejně dostupný na webu ministerstva zdravotnictví. Poskytovatelé registrovaných zdravotních služeb mohou používat i metody léčitelství.

Zákon mezi ně počítá homeopatii, tradiční čínskou a indickou medicínu (ajurvédu), reiki, biotroniku, psychotroniku, bylinkářství, lidové léčitelství a další metody. Naopak cvičení, masáže, výživové poradenství, meditaci či jiné duchovní služby léčitelskými službami nejsou.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vidí v alternativní medicíně doplněk ke klasické medicíně, který v méně rozvinutých zemích hraje klíčovou roli. Státy by ji podle WHO měly integrovat do svých zdravotnických systémů za předpokladu, že budou schopny zajistit kontrolu bezpečnosti, účinnosti a kvality včetně regulace reklamy a kontroly vzdělávání. Podle WHO používá alternativní medicínu přes 100 milionů z přibližně 740 milionů Evropanů.

V současné době nefunguje v Česku žádná organizace zastřešující celou oblast léčitelství. Jednotlivé svazy sdružují osoby zabývající se jednotlivými oblastmi alternativní medicíny.

Podle biotronika Tomáše Pfeiffera z profesní komory Sanátor nelze jistou míru regulace odmítnout, návrh by měl ale vznikat v komunikaci s těmi, koho se bude týkat. Odborná veřejnost podle něj ale nemá o alternativní medicínu zájem. „Současné nastavení odborné zdravotnické veřejnosti je takové, že každý léčitel je podvodník. Jde nám o to, aby se poměry narovnaly,“ řekl letos v létě.

Podle Václava Hrabáka ze Společenství českých homeopatů ministerstvo nepředkládá žádná data o tom, že je regulace třeba. Návrh je podle něj šikanou. „Spíše lze nabýt dojmu, že se celý zákon připravuje kvůli odvysílání jednoho nekorektního televizního pořadu,“ uvedl v tiskovém prohlášení.

Dokument Obchod se zdravím, který ukazoval praktiky centra alternativní medicíny Aktip natočené i skrytou kamerou, odvysílala ČT letos v květnu.