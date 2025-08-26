Ministerstvo zdravotnictví rozšířilo seznam zemí s omezením pro dárce krve o celé území Itálie
Pro dárce krve nově platí omezení po návratu z celé Itálie. Pokud se lidé vrátí z této země, nesmějí po dobu čtyř týdnů darovat krev ani trombocyty. Opatření se netýká odběru plazmy.
Omezení platí i při cestách do dalších mimoevropských států. V případě návratu z oblastí s výskytem malárie se doba odkladu prodlužuje až na šest měsíců.
Lidé, kteří se vrátili z Itálie před 19. srpnem, nemohou darovat krev jen po cestách do severních provincií. Při návratu po tomto datu už platí omezení pro celé území včetně ostrovů. Přehled všech podmínek a seznam států s omezením je dostupný například na webu transfuzního oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Opatření chrání bezpečnost transfuzních přípravků a tím i zdraví pacientů.