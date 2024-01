Místo ordinace obrazovka počítače. Dětští psychiatři mohou nově využívat telemedicínu

„Je nemocná osm let a takhle fungujeme s její ošetřující lékařkou. Když se něco děje, napíšu paní doktorce e-mail a ona mi během dne volá, abychom se dohodli co s tím a vyvarovali se návštěvy ambulance v nemocnici,“ vypráví maminka sedmnáctileté dcery přes telefon.

Podobně jako když potřebuje rychlou konzultaci s ošetřující psychiatričkou. Nově by se s ní mohly spojit na dálku i přes kameru. První návštěva ale musí být vždy osobní přímo v ordinaci.

„Pro všechny diagnózy je to vhodné. Tam, kde už ale došlo k sebevražednému pokusu, by měli rodiče okamžitě vyhledat akutní psychiatrickou pohotovost. Jinak je možné toto použít u všech diagnóz. I u ročního dítěte, kde jsme vyjádřili podezření na poruchu autistického spektra. Vidíme tak dítě v domácím prostředí a to je velká výhoda,“ říká Radiožurnálu místopředsedkyně Asociace dětské a dorostové psychiatrie Šárka Bínová.

Dodává také, že z období covidu mají lékaři tento postup vyzkoušený a reagují na něj dobře především adolescenti.

Na ošetření v ordinaci dětských psychiatrů čekají rodiny i měsíce. Když pak dítě v objednaný termín onemocnění, může to znamenat další týdny čekání. I v tom by mohly videokonzultace pomoct.

„Když přihlídnu ke stavu svojí dcery, jelikož ji bolí noha, někdy ji není dobře a něco ji bolí, tak člověk nikdy neví, jak na tom v den kontroly bude. Je dobře, že je tu možnost se takto spojit a o tom stavu si popovídat,“ myslí si maminka dcery, která je v péči psychiatra.

Délka podle potřeby

Dětští psychiatři navíc mají také pacienty, kteří na kontroly dojíždějí i z druhého konce republiky. „Třeba u dítěte s ADHD nebo s úzkostmi se potřebujeme po třech měsících přesvědčit, že je ještě v pořádku a slyšíme, co k tomu řeknou rodiče a to by mohlo stačit. Mám totiž pacienty třeba z Aše,“ popisuje pražský psychiatr Ivo Paclt.

Aby si psychiatr mohl telemedicínu u zdravotní pojišťovny nasmlouvat, musí nejdřív absolvovat speciální kurz u Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Ten se zatím otevřel jednou loni v září. Absolvovalo ho 42 dětských a dorostových psychiatrů. To je asi čtvrtina lékařů s touto specializací v Česku.

„Nemají o to tolik zájem lékaři, kteří jsou v důchodovém věku a chystají se se svojí praxí skončit, protože už takhle mají hodně práce. Všichni ostatní ale zájem měli. Pro děti je digitální svět běžný a my se mu chceme přizpůsobit, protože se v něm cítí lépe,“ říká dětská psychiatrička Šárka Bínová.

U každého pacienta bude moct psychiatr 30 minutovou videokonzultaci využít maximálně dvanáctkrát za rok a v jednom dni čtyřikrát. Podobně jako v ordinacích se ale délka konzultace bude odvíjet od potřeb pacienta a jejich rodiny.

„Máme zhruba dvacet minut na pacienty, kteří jsou běžně, ale najednou se ukáže, že je suicidální nebo depresivní, takže to najednou trvá hodinu a půl a já ji nemůžu přerušit. To samé bude i u videokonzultací. Některé budou na deset minut, jiné na hodinu a půl,“ podotýká pedopsychiatr Ivo Paclt.

Podle odpovědí pojišťoven pro Český rozhlas se telemedicína v dětské psychiatrii teprve rozbíhá. Schválenou ji mají zatím jednotky lékařů v Česku. Například z Nemocnice Tábor nebo Dětské psychiatrické nemocnice Opařany.