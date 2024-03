Místo platby za výkony balíčkové úhrady. ‚Chceme přinést sdílení rizik s nemocnicemi,‘ říká šéf VZP

Místo platby jednotlivých zákroků chce Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) nemocnicím nabídnout tzv. balíčkovou cenu za vyléčení pacienta. Jde zatím o návrh, který chce vyzkoušet například při placení péče za výměnu kloubů. „Chceme výdaje sdružit do balíčků a přinést něco, kde by byl pacient posuzován komplexně a my bychom díky tomu mohli posuzovat platby také komplexně,“ říká ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Praha 10:29 25. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít VZP představuje tzv. balíčkovou cenu za vyléčení pacienta (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nemocnice nyní dostávají peníze zvlášť za každý výkon, tedy například za krevní testy, injekce, za rentgen nebo samotnou operaci. Nově by peníze inkasovaly najednou, za vyléčení. Jak by to mělo fungovat?

Já bych to takto nezjednodušoval. Ten model je lehce jiný, než jste popsal. Nemocnice nedostává peníze za jednotlivý výkon, píchnutí injekce nebo obvaz pacienta. Úhradové mechanismy v akutní lůžkové péči, o které mluvíme, pracují s modelem DRG, to znamená, že se jedná o trošičku komplikovanější způsob úhrad za produkci, kterou nám nabízejí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výhody pacienta? Prostřednictvím koordinátora péče získá stanovený jasný plán léčby a zároveň se bude podílet na hodnocení kvality, přibližuje navrhovanou novinku VZP ředitel Zdeněk Kabátek

Nicméně my přicházíme s novinkou a ta novinka je založena na tom, že chceme do systému, který v současné době funguje, přinést něco, jako je sdílení rizik s naším partnerem, tedy nemocnicí, a chceme do něj přinést i novinky v oblasti organizace péče o pacienta.

Zvolili jsme dvě oblasti, které jsou poměrně dobře uchopitelné jak medicínsky, tak finančně, a to je primoimplantace totálních endoprotéz a katetrizační ablace. Přicházíme s myšlenkou, že bychom nabídli něco, co není v podstatě konzistentní se současným úhradným mechanismem. Podle stávajícího modelu se platí zvlášť příprava na výkon, stavba z akutní hospitalizace, případná rehabilitace.

Chceme tyto výdaje sdružit do balíčků a tím bychom chtěli v podstatě přinést něco, co bude znamenat, že pacient bude veden s výkonem komplexně a my budeme posuzovat platby také komplexně. To znamená, jde o jakousi balíčkovou úhradu. Nejde o nic nového. Je to něco, co funguje na příklad v Německu, kde jsme se inspirovali.

Jak by vypadalo samotné vyléčení? Kdo by řekl, že teď už je vyléčeno?

Už dnes sledujeme počet komplikací, a jak jsem říkal, vybrali jsme si dvě diagnózy, které jsou poměrně dobře uchopitelné. Úplnou novinkou je, že pacient je vtažen do léčby. Zřizujeme v projektu koordinátora péče a tzv. individuální zdravotní plán, kde je pacient jasně informován.

Dnes už víme, že vyléčení u kyčlí, u totálních endoprotéz, u kloubů, chcete-li, tak tam je počet komplikací okolo dvou procent, u katetrizační ablace čtyři procenta. Takže toto bude číslo, z kterého se bude odvíjet, jak uhradíme celkovou cenu s bonifikací, nebo naopak budeme odečítat ve chvíli, kdy dojde k překročení hranice.

Jaké výhody to přinese pacientovi?

Pacient má jednoznačnou výhodu. Celý mechanismus je veden dvěma základními myšlenkami. První je zefektivňovat úhradu. A druhá je vytvořit něco nového pro pacienta. Pacient dostane dvě nesporné výhody.

Komunikace o výsluhách byla nešťastná. Rezignace Kubka není na stole, říká šéf Mladých lékařů Číst článek

Jednak bude mít prostřednictvím koordinátora péče, to znamená toho člověka, který u poskytovatele bude vyčleněn, stanovený jasný plán léčby. To znamená od zahájení přijetí do nemocnice přes informování o průběhu toho výkonu až po ukončení a bude mít sestaven tzv. individuální plán léčby.

Bude úplně zřejmé, jakými procedurami projde. Zároveň bude vtažen do hodnocení, protože bude v rámci naší škály, kterou jsme vydefinovali společně s odborníky, hodnotit například úroveň bolesti v průběhu léčby a bude se podílet na hodnocení kvality.

Nehrozí, že nemocnice nebudou chtít léčit pacienty, u kterých už dopředu hrozí nějaké komplikace?

S tím jsme samozřejmě počítali. Máme připraven model a máme připraveno to, že s nemocnicemi budeme sledovat strukturu jejich pacientů. A samozřejmě podmínkou pro to, aby byl model akceptován z obou stran, bude to, že se nezmění struktura pacientů, to znamená, že si nebude moc nemocnice, jak vy říkáte, vyzobávat ty jednodušší pacient.