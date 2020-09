Český lék Mitotam míří do druhé fáze testování. Mohl by pomoci lidem s nádory ledvin i slinivky

„Mitotam jde přednostně do mitochondrií nádorových buněk, protože ty mají jiné vlastnosti než buňky nenádorové. V koncentracích, kde nádorové buňky bude zabíjet, nenádorovým buňkám neuškodí,“ vysvětluje v pořadu Leonardo Plus Jiří Neužil, biochemik a vedoucí Laboratoře molekulární terapie Biotechnologického ústavu Akademie věd ČR a Griffith University v australském Queenslandu.

Neužil, který za preparátem stojí, předpokládá, že látka bude působit i na kolorektální nádory či nádory slinivky. „Pro první testovací fázi jsme vyloučili nádory krvetvorby a neurologické nádory,“ dodává.

„V první fázi klinického testování látky si člověk nemůže vybírat diagnózu. To je pro látku křest ohněm, protože pacienti zařazovaní do testování v této fázi jsou často až po třech, čtyřech liniích protirakovinné léčby a neexistuje další, kterou by jim lékař mohl doporučit.“

První fáze testů Mitotamu trvala dva roky, byla úspěšná a je v tuto chvíli u konce. „Druhá fáze testů se zaměří na určitou diagnózu. Zatím víme, že největší benefit působí Mitotam u nádorů ledvin, těmi se tedy zabývat budeme určitě.“

Už to, že se první fáze testování odehrávala v Česku, považuje Neužil za úspěch a připomíná, že k tomu obvykle nedochází. „Také druhou fázi budeme realizovat skoro určitě v České republice, kde máme velice dobré kontakty,“ dodává biochemik.

Chyba v pokusu

Na látku, která je základem Mitotamu, přišel biochemik Neužil vlastně náhodou. „Udělal jsem chybu v plánování jednoho pokusu, takže skoro omylem jsem zjistil, že jeden analog vitaminu E má protinádorové účinky,“ vzpomíná.

Využil přitom poznatky profesora Murphyho z Cambridge a Smithe z Nového Zélandu. „Modifikovali malé molekuly antioxidantů tak, aby zasáhly přímo mitochondrie. To jsou takové malé mikroelektrárny, které pro buňky vyrábějí energii.“

„Mě napadlo používat podobný postup ne pro antioxidanty, ale pro látky protirakovinné a působit jimi přes mitochondrie. Tak jsme na náš analog vitaminu E přidali tuto malou molekulu a vznikl mitochondriálně cílený analog vitaminu E, který je patentován, ale jeho cesta do praxe je velmi komplikovaná,“ popisuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus biochemik.

Neužila později napadlo podobně postupovat v případě látky tamoxifen, která se běžně používá v léčbě nádoru prsu – a tak vznikl Mitotam:

„Při jednom výletu, když jsem v Austrálii pádloval na oceánu, mě napadlo na tamoxifen přidat tu malou molekulu a poslat vše přímo do mitochondrií. Tak vznikl mitochondriálně cílený tamoxifen neboli Mitotam.“

S výrobou látky pomohl v Neužilovi v Austrálii další český chemik. „Spolu s Janem Štursou jsme vymysleli, jak by molekula Mitotamu mohla vypadat a on ji pak syntetizoval.“

Po představení úspěšných testů Mitoamu na myších modelech u rakoviny prsu českým kolegům začala v Česku fáze komercionalizace látky. „Měl jsem výhodu, že jsem vedl dva vědecké týmy, jeden v Biochemickém ústavu v Praze, druhý na australské Griffith University,“ vysvětluje biochemik.

„Univerzita v Austrálii neměla zájem tento výzkum podporovat finančně. V podstatě mi tedy dali práva a já jsem se stal jejich stoprocentním majitelem,“ dodává Jiří Neužil.

