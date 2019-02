Závazky jsou špatný nápad. Ministerstvo musí ukázat, že o nás stojí, vzkazují Vojtěchovi mladí lékaři

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO navrhuje, aby lékaři po studiích museli přijmout závazek, že zůstanou po skončení studia tři až čtyři roky pracovat v Česku. Chce tak řešit problém stárnutí českých lékařů. „Je to jednoznačně špatná myšlenka,“ hodnotí návrh pro Český rozhlas Plus místopředsedkyně spolku Mladí lékaři Martina Žižlavská. Praha 17:16 11. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Studenti medicíny (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle Martiny Žižlavské přibývá lidí, kteří do zahraničí odcházejí kvůli znechucení z poměrů v českém zdravotnictví.

Jedním z problémů je podle ní nedostatečný odborný dozor nad praxí mladých lékařů, kteří tak jsou vystaveni stresu i právním rizikům. Dalším problémem jsou obrovské nároky na přesčasovou práci v lůžkové péči, kdy dochází k porušování zákoníku práce.

„Legálních je 150 hodin přesčasů za rok, což většina lékařů překročí v únoru nebo v březnu.“ Martina Žižlavská

„A v těchto podmínkách vám ještě někdo řekne, že se máte k něčemu upsat. To není správně. Proč bychom měli chtít, aby v českém zdravotnictví pracoval někdo, kdo chce odejít do zahraničí nebo dělat jiný obor,“ dodává.

Ministerstvo a kraje by podle Žužlavské spíše měly pracovat na pozitivní motivaci, aby mladým lékařům ukázaly, že o ně stojí a například jim zajistily atestační vzdělávání.

Odcházejí za lepším

„Mladí kolegové vcelku pochopitelně hledají pro sebe to nejlepší. A v určité míře hledají práci i za hranicemi,“ říká poslankyně Věra Adámková (ANO). Zároveň dodává, že nejde jen o peníze, ale i o systém vzdělávání, který se v posledních letech velmi chaoticky měnil.

„Němečtí lékaři odcházejí do USA, k nim zas chodí naši lékaři. Nikde na světě to není možné vyřešit. Ale je potřeba spravedlivé ohodnocení práce.“ Věra Adámková

Řešení, které navrhuje ministr zdravotnictví, je podle ní vysloveně represivní a pouze by urychlilo odchod jiných lékařů. Přiznává ale, že se s ministrovým návrhem v písemné podobě neměla možnost seznámit.

„Nevidím ani právní zakotvení, jak by se dalo někomu přikázat – jen proto, že vystudoval jednu určitou fakultu – že si nemůže vybrat práci a rozvíjet to, co vystudoval. To si neumím představit,“ podotýká s tím, že takový závazek by byl možný jedině výměnou za stipendia.

Adámková poukazuje i na to, že aktuálně se zvýšily platy mladým lékařům, a naopak výrazně méně těm starším, kteří ale na své mladší kolegy musí dohlížet. Lékaři také musí mít jasnou perspektivu, jakým způsobem budou přidělována rezidenční místa a další vzdělávání.