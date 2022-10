Kdy je čas na preventivní prohlídku a kde je nejbližší lékař. Aplikace Preventivka pohlídá zdravotní péči

Nezisková organizace Loono spustila aplikaci Preventivka, která připomene preventivní prohlídku u lékaře, ale i samovyšetření prsou nebo varlat. Podle zakladatelky organizace, lékařky Kateřiny Šédové zanedbává preventivní prohlídky u praktického lékaře až 75 procent Čechů. Prevence je ale pro včasné podchycení nemoci a následnou léčbu zásadní. Praha 15:10 23. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikace Preventivka vám připomene preventivní prohlídky a odpoví na otázky kolem vyšetřen | Foto: Jan Nechvíle | Zdroj: Loono

Nezisková organizace Loono upozorňuje na zanedbanou prevenci už několik let. Aplikace Preventivka chce přístup lidí k preventivním prohlídkám změnit a připomíná je dle věku a pohlaví. Vývoj aplikace podpořilo mimo jiné také ministerstvo zdravotnictví.

Aplikace Preventivka vám připomene preventivní prohlídky u lékaře i samovyšetření prsou a varlat.

„Hlavně je skvělé, že vidíte prohlídky všechny na jednom místě, máte je tam odškrtané, abyste i ze sebe měli lepší pocit, že už to máte zkrátka za sebou. Aplikace i v jednotlivých těch kartách vyšetření vysvětluje, jak probíhají, odpovídá na nejčastější otázky a strachy lidí,“ přibližuje lékařka Kateřina Šédová.

Lidé si můžou do aplikace přidat i další prohlídky u různých specialistů, třeba na alergologii nebo dentální hygieně. Preventivka také pomůže najít lékaře v okolí.

Jak se samovyšetřit

Kromě toho připomene i to, že je čas na provedení samovyšetření prsou nebo varlat. Právě na tato preventivní samovyšetření se nezisková organizace Loono dlouhodobě zaměřuje.

„Prohmatáváme docela velkou oblast, která je od podpaží pod podprsenkovou rýhu až nad klíční kosti. A celé to samovyšetření probíhá třemi prsty – naplocho tři kroužky, jeden se dělá povrchově, druhý trošku hlouběji a třetí by měl jít ideálně až na žebra, ale nemělo by to bolet,“ popisuje samovyšetření prsou Eva Bartošová z organizace Loono.

Jednou z ambasadorek Preventivky je herečka a zpěvačka Anna Julie Slováčková. Ta si náhodně nahmatala bulku na prsu před třemi lety a následná biopsie ukázala, že je nádor zhoubný. Teď chce proto upozorňovat na to, jak je prevence důležitá.