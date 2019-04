Vědci poprvé ‚vytiskli‘ 3D srdce. Slibují si od něj pokrok v léčbě kardiovaskulárních nemocí

Novinářům výzkumníci ukázali nehybné srdce o velikosti třešně plovoucí v tekutině. „Je to poprvé, co bylo s pomocí tiskárny vytvořeno celé srdce s buňkami a cévami. A je to také poprvé, kdy byla použita tkáň a buňky pocházející od pacienta,“ řekl profesor Tal Dvir, který výzkum vedl.

Orgán má velikost králičího srdce a ještě není funkční. Dvir ale sdělil, že „vytištění“ srdce lidského předpokládá využití stejné technologie.

„Musíme tištěné srdce dále rozvíjet. Je potřeba, aby buňky měly schopnost čerpat krev. Teď se dokážou smršťovat, ale je třeba, aby pracovaly společně. Doufáme, že uspějeme a dokážeme, že je naše metoda účinná a prospěšná,“ řekl Dvir.

Transplantace?

Dalším krokem jeho výzkumu bude vytvořit v laboratoři srdce o velikosti hlodavčího a „naučit“ ho chovat se jako skutečné srdce. V dalším stadiu se pak počítá s transplantací tohoto orgánu zvířatům a otestování funkčnosti.

Podle izraelského tisku potrvá roky, než bude možné touto technologií vytvářet transplantáty, pokud se to vůbec podaří. Přesto se telavivský objev označuje za milník v transplantační medicíně. Tkáň se „tiskla“ už dříve, než se začala používat technologie 3D, avšak nebyly v ní cévy.

„Je to první případ, kdy někdo úspěšně navrhl a vytiskl celé srdce obsahující buňky, cévy, srdeční komory a předsíně,“ prohlásil Dvir.