Červená, modrá i zelená. Modřiny se tvoří všem, náchylnější jsou na ně ale ženy, říká lékařka

Každý je zná. Modřiny, podlitiny, monokly, ale i cucflek nebo tzv. koňár, který důvěrně znají fotbalisté od kopaček. To jsou různá pojmenování pro pohmožděné místo na těle, které má nejvíce času modrou barvu. Nejdřív ale začíná na červeném spektru, pak přechází do modra, poté do zelena, žluta, až postupně vybledne.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kateřina Cajthamlová: Ženy jsou na modřiny náchylnější. Souvisí to s menstruací i tloušťkou kůže

„Jde o to, že při poranění cév se do tkáně vylije krev, která obsahuje krevní barvivo. A to postupně mění barvy. Okysličená krev je červená, proto je modřina krátce červená díky hemoglobinu. Když se ale kyslík v tkáni spotřebuje, změní se v žilní krev a vzniká modrá modřina. Ta se posléze rozkládá a přechází do zelena, za to může barvivo biliverdin, které se v konečné fázi mění na bilirubin a modřina získává žlutou barvu,“ popisuje hematolog Jan Loužil z Ústavu klinické a experimentální hematologie v Praze.

„Jsou různé posmrtné skvrny, které se také mění barevně. To znamená, že patolog je schopen říct, kdy ten člověk třeba dostal pěstí nebo co se stalo. Pozná to i podle velikosti výronu,“ doplňuje doktorka Kateřina Cajthamlová.

Náchylnost k modřinám je dědičná

Modřiny můžou být různě po těle. Mohou vzniknout v kostní dřeni, za uchem, uvnitř svalu, uvnitř kloubu, uvnitř dutiny břišní. Modřiny se mohou udělat i na konečcích prstů, to může signalizovat vrozenou poruchu srážlivosti. „V oblasti konečků prstů jsou nejtenčí cévy a je tam nejvíc citlivých nervů, proto to bývá i bolestivé. Zajděte na hematologii,“ doporučuje lékařka.

Pro tvorbu vitamínu D stačí cesta z práce, říká lékař. Opalovací krém se má používat každé dvě hodiny Číst článek

„Pokud má někdo v obličeji známý monokl, může počítat, že mu zmizí za týden až 14 dní, pokud je člověk zdravý. Jestli se modřiny dělají na vnitřních stranách končetin bez zjevné příčiny, je dobré poradit se s lékařem a nechat si udělat krevní obraz. Diagnóza nemusí být děsivá – může to být nedostatkem vitaminu C nebo K nebo to může signalizovat nějaké jaterní onemocnění,“ vysvětluje hematolog.

„Náchylnost k modřinám je dědičná. Většina se jich zhojí bez problémů, ale existují i komplikované záněty modřin a v takových případech můžou zůstat po modřinách jakési jizvy,“ říká Kateřina Cajthamlová. „Hematomy mohou vzniknout i uvnitř těla, a to je velký problém. Například na mozku mohou utlačovat mozkové pleny, a tím způsobovat třeba epileptické záchvaty,“ dodává.

Ženám se modřiny dělají častěji než mužům. „Je to tím, že muži mají silnější kůži. A u žen se navíc během menstruačního cyklu mění srážlivost krve. Ve fázi menstruace mohou mít větší krvácivost,“ vysvětluje lékařka.

Jak se modřin zbavit rychleji

Modřiny na rukou i nohou ve starším věku mohou způsobovat i některé léky. „Po léčbě kortikoidy je bohužel vedlejším efektem ztenčená kůže, a modřiny se tak tvoří častěji. Je-li to možné, zkonzultujte s lékařem korekci dávek,“ říká Cajthamlová.

Nejen léky, ale i věkem se kůže ztenčuje. Doporučuje se doplnit tělu kolagen nebo kyselinu hyaluronovou a kůži hodně promašťovat. Výborně působí přípravky s ureou.

Užívání Ascorutinu, který obsahuje vitamin C a zpevňuje cévní stěny.

Na větší modřiny se přikládají chladné obklady, pomáhají vitaminy C a K. Lokálně se dávají mastičky s arnikou nebo s extrakty, které pomáhají lépe rozpouštět krevní sraženiny.

Pokud se modřiny tvoří bez zjevné příčiny, zajděte k lékaři a nechte si udělat krevní obraz.

Poslechněte si celý rozhovor, audio najdete nahoře ve článku.