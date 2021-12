Ministerstvo schválilo dočasné použití pilulek proti covidu. První molnupiravir má přijít příští týden

Podle středečního vyjádření ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) na twitteru by dohromady v zásilkách mělo být přes 14 tisíc dávek.

Nyní Česko obdrží kolem 5760 dávek molnupiraviru. Léčivo v tabletách by mělo snižovat riziko těžkého průběhu covidu. Výhodou antivirotik je, že je nemocní můžou užívat i doma.

Léků na léčbu pacientů s covid-19 máme dostatek. Kromě monoklonálních protilátek, už příští týden přijdou 2 palety nového tabletového antivirotika molnupiraviru. To je 5 760 dávek. A o týden později přijdou další 3 palety. Výhodou tohoto léku je, že ho můžou pacienti užívat doma. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) December 8, 2021

Ministr Vojtěch v listopadu oznámil, že do Česka dorazí molnupiravir co nejdříve. „Pokud jde o to antivirotikum, to bude první tableta, která je k dispozici.. a máme ji také objednánu. Jsme v jednání s firmou MSD, v první fázi jsou schopni nám dodat 5000 dávek,“ uvedl tehdy. Memorandum nakonec ministerstvo s firmou podepsalo v pátek.

Zároveň s upřesněním termínu dodávky nevyloučil dlouhodobé dovážení léku: „Měly by dorazit někdy v polovině prosince, ale předpokládám, že objednávky budeme prodlužovat i do dalších měsíců, protože si myslíme, že je to proti infuzím pohodlnější.“

Lék zatím není registrovaný. Evropská léková agentura ale už dřív doporučila pilulky podávat dospělým, kteří po nákaze koronavirem zvládají sami dýchat, ale je u nich riziko těžkého průběhu nemoci covid-19.