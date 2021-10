Lékové agentury prověřují molnupiravir, riziko úmrtí na covid snižuje podle klinických testů až o polovinu

Už brzy by mohla být k dispozici první pilulka proti covidu-19. Výrobce molnupiraviru, společnost Merck, učinila první kroky k registraci léku v USA a aktuálně žádá o jeho povolení v nouzovém režimu. V pondělí s prověřováním přípravku začala Evropská léková agentura (EMA). Ve třetí fázi testování medikament prokázal u pacientů s mírným a středním průběhem nemoci covid-19 snížení rizika hospitalizace nebo úmrtí přibližně o polovinu. VĚDA PLUS Praha 17:50 26. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velkou výhodou pro pacienty je, že by se molnupiravir podával ústy. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Klinická studie byla ukončena předčasně, protože její výsledky byly vynikající. Jde o lék velmi nadějný, těšíme se na něj,“ říká pro Český rozhlas Plus primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý.

Velkou výhodou pro pacienty je, že by se molnupiravir podával ústy. Aktuálně mají lékaři k dispozici pro pacienty s vážným průběhem onemocnění remdesivir, ten je ale v infuzi a hodí se pro lidi, kteří stonají v nemocnici.

Rizikovým pacientům lékaři nabízejí také monoklonální protilátky. Ty je mohou uchránit před náhlým zhoršením stavu a hospitalizací. I tyto látky jsou ale jen v infuzi.

„Pacient musí dojet do nějakého centra na kapačku. Molnupiravir by byl v tabletách, což je mnohem výhodnější. Možná že u nejrizikovějších pacientů budeme oba postupy kombinovat, tedy že vybraní pacienti dostanou jak monoklonální protilátky, tak molnupiravir,“ dodává primář Dlouhý.

Lékaři by uvítali, kdyby se povedlo uvést lék do praxe co nejrychleji. Momentálně žádá výrobce o povolení nouzového používání ve Spojených státech amerických lékovou agenturu FDA. Zároveň v zemích mimo USA podává žádosti na místní regulační autority, a to včetně Evropské lékové agentury, která s prověřováním přípravku začala v pondělí 25. října.

Nové léky na covid-19 vyvíjejí i další farmaceutické firmy. Například firma Gilead připravuje zmiňovaný remdesivir v tabletové podobě.

